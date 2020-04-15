Ahmet Davutoğlu: AKP'den istifa ettiğimde bütün teşkilat benimle birlikte ayrılmak istedi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP’den istifa sürecinde bütün teşkilatların kendisiyle birlikte istifa etmek istediğini belirtti. "Ben başbakanlıktan istifa ederken ‘düşük profilli başbakan isteniyor’ dendi. Benim böyle olmadığım aşikâr, ben makamın hakkını verdim" düşüncesini dile getirdi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Çalar Saat' programına konuk olan Davutoğlu, "Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada. Ben istifa ettiğimde bütün teşkilatlar ‘İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim dediler’ dedi.





Davutoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu’nun istifası doğru bir karardı ama arkasında duramadı." diye konuştu.



Ahmet Davutoğlu, 2016’da yaşadığı istifa süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı.



"Bunu hatırlatmak istemezdim. Ama ben başbakanlıktan istifa ederken ‘düşük profilli başbakan isteniyor’ dendi. Benim böyle olmadığım aşikâr, ben makamın hakkını verdim. Kimse bunun aksini iddia edemez. Hakkını veremeyeceğimi düşündüğüm anda istifa ettim. Ben fedakarlık yaparak, devlet yönetimi krize girmesin diye istifa ettim. İlk defa söylüyorum burada… Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' dediler. Dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu, “Biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek. Arkanızdayız” dedi.