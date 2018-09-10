Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL,(DHA) -

32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası\'nın tanıtım toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nin Levent\'teki merkezinde yapıldı.

Bu sene yaklaşık olarak 27 ülkeden 350 sporcunun katılım göstereceği ve Ahmet Cömert Spor Salonu\'nda yarın başlayıp 15 Eylül\'de sona erecek olan turnuva öncesinde düzenlenen toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yönetim kurulu üyesi Arif Çelik, Ahmet Cömert\'in oğlu Atilla Cömert, İstanbul Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu katıldı.

Ahmet Cömert\'in ismini yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, bu sene turnuvanın daha da renkli olmaı için kadınlar kategorisini eklediklerini kaydetti. Gözgeç, \"Ülke ve sporcu sayısı bakımından iyi bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz\" dedi.

Eyüp Gözgeç, Ankara ve Trabzon\'da olimpiyat hazırlık merkezleri olduğunu ve bu merkezlerde eğitim gören sporcuların hem eğitimi hem de sporu bir arada götürdüğünü ifade ederek, \"Bu okullardan verim almaya başladık. Bu sporculardan Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık. Boks en az sayıda hadisenin yaşandığı spor dallarından biri. İnşallah iyi bir turnuva olur. ABD\'nin İsrail\'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına tepki olarak turnuvaya Filistin Milli Takımı\'nı da davet ettik. Müslümanlar olarak tepkimizi böyle ortaya koyuyoruz\" diye konuştu.

Turnuvanın temel katkısının organizasyon boyunca boks kalitesini ve ülkelerin kardeşliğini vatandaşlara anlatmak olduğunu söyleyen Atilla Cömert ise \"Organizasyon erkekler ve kadınlar kategorisinde düzenlecek. Turnuvaya Ahmet Cömert Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu sene yaklaşık 27 ülkeden 350\'ye yakın sporcu katılacak. Yoğun bir katılım var. Kaliteli maçlar izleyeceğiz. Salona girişler ücretsiz olacak. Sporculara, hayatını kaybetmiş Türk boksörler adına kupalar verilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Boks Federasyonu\'na destekleri için teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.