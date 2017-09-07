Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın 31.'si düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA)

Bu yıl 31.\'si düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası İstanbul\'un ev sahipliğinde yapılacak.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 11-17 Eylül tarihlerinde Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenecek olan organizasyona Türkiye dahil 14 ülkenin katılacağını açıkladı.

\"BU YIL GENÇLER RİNGE ÇIKIYOR\"

Boksa uzun yıllar sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak hizmet eden, Avrupa Boks Birliği (EUBC) ve Dünya Boks Birliği\'nde (AIBA) Türkiye\'yi başarıyla temsil eden merhum Ahmet Cömert anısına düzenlenen turnuvanın bu yıl gençler kategorisinde düzenleneceğini kaydeden Gözgeç, şöyle devam etti:

\"Ahmet Cömert Boks Turnuvası uzun zamandır devam eden ve uluslararası boks camiasının da yakinen bildiği, katılmak istediği önemli bir organizasyon. Turnuvayı bu yıl gençler kategorisinde düzenleyeceğiz çünkü 20-29 Ekim tarihlerinde Avrupa Genç Erkekler Şampiyonası\'na Antalya\'da ev sahipliği yapacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva hem bizim için hem de diğer katılımcı ülkeler için ciddi bir deneme olacak. İstanbul\'da kadın ve erkek kategorilerine yaklaşık 200 sporcu ringe çıkacak. İlk maç 12 Eylül\'de oynanacak. Adeta bir boks şölenine sahne olacak organizasyon boks severlere ücretsiz olacak. Tüm boks severleri Bağcılar Spor Salonu\'na bekliyoruz.\"

Başkan Gözgeç ayrıca, katılımcı ülkelerin Türkiye, Avustralya, Gana, Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Bulgaristan, Tacikistan, Ukrayna, Romanya, Kosova, Moğolistan, Hindistan ve Tayland olduğu bilgisini de verdi.