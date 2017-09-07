T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın 31.'si düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA) Bu yıl 31

07 Eylül 2017 14:07

İSTANBUL, (DHA)

Bu yıl 31.\'si düzenlenecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası İstanbul\'un ev sahipliğinde yapılacak.
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 11-17 Eylül tarihlerinde Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenecek olan organizasyona Türkiye dahil 14 ülkenin katılacağını açıkladı.
\"BU YIL GENÇLER RİNGE ÇIKIYOR\"
Boksa uzun yıllar sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak hizmet eden, Avrupa Boks Birliği (EUBC) ve Dünya Boks Birliği\'nde (AIBA) Türkiye\'yi başarıyla temsil eden merhum Ahmet Cömert anısına düzenlenen turnuvanın bu yıl gençler kategorisinde düzenleneceğini kaydeden Gözgeç, şöyle devam etti:
\"Ahmet Cömert Boks Turnuvası uzun zamandır devam eden ve uluslararası boks camiasının da yakinen bildiği, katılmak istediği önemli bir organizasyon. Turnuvayı bu yıl gençler kategorisinde düzenleyeceğiz çünkü 20-29 Ekim tarihlerinde Avrupa Genç Erkekler Şampiyonası\'na Antalya\'da ev sahipliği yapacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi bu turnuva hem bizim için hem de diğer katılımcı ülkeler için ciddi bir deneme olacak. İstanbul\'da kadın ve erkek kategorilerine yaklaşık 200 sporcu ringe çıkacak. İlk maç 12 Eylül\'de oynanacak. Adeta bir boks şölenine sahne olacak organizasyon boks severlere ücretsiz olacak. Tüm boks severleri Bağcılar Spor Salonu\'na bekliyoruz.\"
Başkan Gözgeç ayrıca, katılımcı ülkelerin Türkiye, Avustralya, Gana, Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Bulgaristan, Tacikistan, Ukrayna, Romanya, Kosova, Moğolistan, Hindistan ve Tayland olduğu bilgisini de verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BuUluslararası Ahmet Cömert Boks TurnuvasıBoks Federasyonu Başkanı Eyüp GözgeçEylülBağcılar Spor SalonuTürkiyeYIL GENÇLER RİNGEAvrupa Boks Birliği EUBCDünya Boks Birliği AIBA TürkiyeAhmet CömertGözgeçCömert

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24