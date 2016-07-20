Ahmet Cemal Kültür Atölyesi başvuruları başladı

Çevirmen ve yazar Ahmet Cemal ve bir grup öğrencisi tarafından kurulan ve edebiyat, tiyatro ve görsel kültür alanında, akademi kalitesinde bir program sunmayı amaçlayan Ahmet Cemal Kültür Atölyesi-ACKA, 2016-2017 eğitim sezonu için başvuruları bekliyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre, atölye; eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin, kendi edebiyat kavramını, kendi yazarlık kavramını, kendi okur kavramını kurgulamış olarak çıkmalarını hedefleniyor.

Birçok farklı alandan eğitmenin ‘Dünya Edebiyatı’, ‘Yazı ve Yorum’, ‘Antik Yunan’dan Günümüze Tiyatro’, ‘Marksizm ve Aydınlanma’, ‘Bilim Kültürü’, ‘Fransız Edebiyatı’na Giriş’, ‘Psikanalitik Edebiyat Okumaları’, ‘Antik Yunan Felsefesi’, 'Sinema ve Belgesel', 'Başlangıcından Günümüze Eleştirel Düşüncenin Gelişimi', ‘Sanatın ve Edebiyatın Toplumsal/Politik Tarihi’, ‘İnsanoğlunun Kimlik Arayışının Serüveni Olarak Tiyatronun Tarihi’ gibi başlıklar altında ders verdiği çalışmalar, büyük ölçüde kitaplar, metinler, filmler yardımıyla yürütülüyor.

Atölyeye katılmak için herhangi bir yaş sınırı yok. Adayların ise seçici kurul tarafından değerlendirileceği program için mülakatlar, Ağustos ayının ortasında başlayacak. Başvuruları resmi sitesinden yapabileceğiniz programla ilgili ayrıntılı bilgi için burası ziyaret edilebilir.