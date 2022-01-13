Uzmanlar açıkladı; Ahmet Çalık'ın aracı düz yolda nasıl yoldan çıktı?

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın kaza nedeni kafaları karıştırmıştı. Uzmanlar, kaza nedenini "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" diyerek açıkladı.

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

Lastikler, biriken su üzerinde kayıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.