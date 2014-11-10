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Ahmet Çakar'dan Nur Yerlitaş'a: Siz tam bir ekran hayvanısınız!

Ahmet Çakar: Nur Yerlitaş son 10 yılda en büyük dişi televizyon fenomenidir. Ama sağlığın iyi görünmüyor

10 Kasım 2014 16:13

Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan modacı Nur Yerlitaş'a, "Siz tam bir ekran hayvanısınız" dedi.

Son dönemde futbolda en çok caps'i yapılan ünlü sima olan modacı Nur Yerlitaş, dün akşam Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a konuk oldu.

Telefonla bağlandığı programda yorumcular Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve moderatör Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan Yerlitaş ilginç sözler sarf etti.

İşte canlı yayında yaşanan o diyaloglardan bazıları:

Ahmet Çakar: Nur Yerlitaş son 10 yılda en büyük dişi televizyon fenomenidir. Ama sağlığın iyi görünmüyor. Nur hanım sağlığınız kötü görünüyor. Allah korusun kötü bir şey var mı?

Nur Yerlitaş: Ayy Ahmet Hoca ne diyosunuz…

Ahmet Çakar: Nur Yerlitaş Türk televizyonlarında son 10 yıldaki en büyük fenomen dişidir. Lakin Nur Hanım sizde ciddi anlamda bir sağlık problemi çıkacak. Bir check-up yaptırın. Sıkıntı büyük hissediyorum.

Nur Yerlitaş: Aaaaaa. Ben kapatıyorum :) Sağlıma elimden geldiğince dikkat ediyorum.

Ahmet Çakar: Nur hanım pankreas nasıl pankreas? Sizler birer ekran hayvanısınız. Nur Yerlitaş hokkabaz bir kadındır. Adamı gülerken ağlatırsınız! Yanlış anlaşılmasın

Nur Yerlitaş: Ben zaten yanlış anlasam bu telefonu suratına kapatmıştım.

Ahmet Çakar: İşte hokkabazlık budur.

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