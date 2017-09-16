Ahmet Çakar'dan haftaya bakış

\"Seyredilmesi en zevkli maç Başakşehir - Trabzonspor olur\"

\"Galatasaray ve Beşiktaş ağır favori\"

\"Hiçbiri Valbuena kadar katkı vermiyor\"

\"Selçuk\'un para performansı sıfır\"

\"Millet 2-3 milyonu havada alıyor, Tudor ne alıyor ki\"

İSTANBUL, (DHA) - Spor yazarı ve eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, haftanın mücadelelerini değerlendirdi.

10 Numara Muhabbet kanalında açıklamalarda bulunan Çakar, haftanın maçlarının yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena\'nın Instagram\'dan beğendiği fotoğraf hakkında yorum yaptı ve Selçuk İnan ile Igor Tudor\'un performanslarını da puanladı...

\"SEYREDİLMESİ EN ZEVKLİ MAÇ BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR\"

17 Eylül Pazar günü oynanacak olan Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Ahmet Çakar, \"Hiç şüphesiz haftanın maçı... Seyredilmesi en zevkli olacak olan maç. Üç ihtimal de eşit. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi\'nde Ludogorets ile oynadı, yorgun olacak. Trabzonspor formda ve iyi futbolcuları var. Başakşehir\'in stadında en az Başakşehir taraftarı kadar Trabzonsporlu taraftar olacak. Berabere biter gibi geliyor bana\" dedi.

\"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ AĞIR FAVORİ\"

İstanbul büyüklerinin maçları hakkında da konuşan Çakar, \"Galatasaray - Kasımpaşa maçında Galatasaray ağır favori.

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesi, tipik 3 ihtimal maçı. Alanya\'nın galibiyeti yüzde 30, beraberlik yüzde 30, Fenerbahçe yüzde 40. Üç ihtimal de birbirine çok yakın. Beşiktaş - Atiker Konyasğpr maçında da bana göre Beşiktaş ağır favori. Beşiktaş, Konya\'yı yener\" değerlendirmesinde bulundu.

\"VALBUENA O FOTOĞRAFI BEĞENEREK TAKIMA MESAJ VERDİ\"

Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena\'nın Instagram üzerinden beğendiği bir fotoğraf hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çakar, \"Valbuena, o fotoğrafla takıma mesaj verdi. Ben bu takım için varımı yoğumu ortaya koyuyorum, siz benim kadar çalışmıyorsunuz diyor. Burada utanması gereken Valbuena\'nın takım arkadaşlarıdır. Hiçbirisi Valbuena kadar takıma katkıda bulunmuyor\" açıklamasını yaptı.

Ahmet Çakar, BİP uygulamasında bulunan 10 Numara Muhabbet kanalında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile futbolcu Selçuk İnan\'ı puanladı.

İşte Çakar\'ın puanları...

\"SELÇUK\'UN PARA PERFORMANSI SIFIR\"

Çakar, Selçuk İnan\'ın aldığı ücrete göre performansının sıfır olduğunu söyleyerek diğer konuları şöyle sıraladı:

Genel performans: 4

Futbol bilgisi: 8

Duruşu: 6

Basın ilişkileri: 8

Taraftarın gözünde: 1

Para performansı: 0. \"Yıllık 3, 3.5 milyon Euro para kazanıyor, karşılığında hiçbir şey yok\"

Yaşam tarzı: 9. \"Pisliğin içinde görmedim, alemlerde görmedim. Bir futbolcu için aleme gitmek rezilliktir. Gece 1\'de alkollü bir şekilde bardan çıkan futbolcu olmaz. Örneğin Guti, bardan sarhoş çıkıp arabayla ters yöne girerek kaza yaptı.\"

Karizması: 5

Değeri: 5

İz bırakması: 3

Ortalama puan: 5

\"MİLLET 2-3 MİLYONU HAVADA ALIYOR, TUDOR NE ALIYOR Kİ\"

Ahmet Çakar, Igor Tudor\'un aldığı paraya göre iyi bir performans sergilediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Genel performans: 8

Futbol bilgisi: 7

Duruşu: 10

Basın ilişkileri: 10

Taraftarın gözünde: 6

Para performansı: 9 \"Millet 2-3 milyon Euro\'yu havada alıyor, bataklık yaratanlar alıyor. Tudor ne alıyor ki?\"

Yaşam tarzı: 10

Karizması: 10

Değeri: 6

İz bırakması: 5

Ortalama puan: 8.1

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