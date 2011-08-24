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Ahmet Çakar'dan Erman Toroğlu'na: Köylü kızı gibi

FIFA Kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da twitter alemine girdi.

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - FIFA Kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da twitter alemine girdi. Kendisi ve Erman Toroğlu için "büyükbaş hayvan" benzetmesinde bulunan Çakar ilginç açıklamalar yaptı.


Twitter'a dün gece kayıt olan ve bir anda binlerce kişi tarafından takip edilen Çakar, Reha Muhtar'ın sunduğu Son Kale Programı'ndan nasıl ayrıldığını açıklarken, son programda yaşananları yazdı ve Erman Toroğlu hakkında da ilginç bir benzetmede bulundu.


Toroğlu için " Beşi bir yerdelerini düzelten köylü kızı" ifadesinde bulunan Çakar'ın işte o twitleri;







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