-AHMET ÇAKAR'A SALDIRIYA BİR GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın 6 yıl önce uğradığı silahlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alandı.Şüphelinin, arkadaş ortamında ''Çakar'ı ben vurdum'' demesi üzerine polise ihbar edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gelen bir ihbarda, Çakar'ı 6 yıl önce yaralayan saldırganın İstanbul'da bulunduğu ve adının Adnan U. olduğunun iddia edilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alınan Adnan U'nun emniyetteki ifadesinde, arkadaş ortamında sarf ettiği sözlerden dolayı ihbar edildiğini söyleyen polislere, ''Alkollüydüm, öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum'' yanıtını verdiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Adnan U'nun yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından emniyette kaydı bulunduğu, ayrıca Galatasaray ile Leeds United takımları arasında 2000 yılında oynanan futbol maçı öncesi 2 İngiliz taraftarın ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılanarak 6 ay cezaevinde kaldığı bildirildi. -ÇAKAR EMNİYETTE- Ahmet Çakar, gözaltına alınan kişiyi teşhis amacıyla emniyete geldi. Yaptıkları çalışma kapsamında Ahmet Çakar'a haber veren polis ekipleri, Çakar'ın emniyete gelerek bu kişiyi teşhis etmesini istedi. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Çakar, burada bir süre kaldıktan sonra emniyetten ayrıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakar, polisler kendisini çağırdığında çok mutlu olduğunu belirterek, ''Emniyete olan güvenim bir kat daha arttı. 6 sene önce ölebileceğim bir olayda soruşturma tozlu raflara kaldırılmamış. Emniyet bu olayı hala soruşturuyor. Gözaltına alınan kişiyi teşhis edemedim'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Gözaltına alınan kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?'' sorusuna karşılık Çakar, kim olduğunu bilmediğini, 45 yaşlarında bir adam olduğunu söyledi. Çakar, gözaltına alınan kişinin nereden ve nasıl alındığını bilmediğini, ancak kendisini vuran adamın içerideki şüpheli olmadığını ifade etti. ''Aslında bulunması çok da önemli değil, bulunsa ne olur bulunmasa ne olur'' diyen Çakar, ama saldırganın bulunmasının kamu vicdanı açısından iyi olacağını, bu işin yapanın yanına kar kalmayacağını kaydetti. Çakar, ''Hırsım geçti, Allah'a şükür sağlık problemim yok. Buradan çıkan tek sonuç, emniyet uyumuyor'' şeklinde konuştu. Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.