Ahmet Çakar’a kadınlardan mor kart

T24 - Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi kadınlar, spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar’ın “Bir kadın istemezse erkeğin tecavüzüne uğrayamaz” sözlerini protesto ederek Çakar’a mor kart gösterdi.





Taksim tramvay durağında dün “Kadın düşmanı Ahmet Çakar’a mor kart gösteriyoruz” yazılı pankart açan kadınlar “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek elini bedenimden çek” sloganları attılar.



Kadınlar adına açıklamayı okuyan Sevda Yeliz Nar, “Ahmet Çakar’ın bu korkunç konuşması tecavüzcüleri cesaretlendiren, tecavüze uğramış sayısız kadının yaşadığı travmayı yineleyen, tecavüzün suçunu kadına yükleyen iğrenç zihniyeti tekrar üretmektedir. Daha bu sabah, İstanbul Büyükçekmece’de bir kadının evinden kaçırılıp iki kişinin tecavüzüne uğraması, tecavüzü teşvik eden bu suçun yansımasından başka bir şey değildir” dedi.







