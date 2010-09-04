Ahmet Çakar, zanlıyı teşhis edemedi

T24 - Spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar’ın 6 yıl önce uğradığı silahlı saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ahmet Çakar, bugün teşhis için şüphelinin tutulduğu Mecidiyeköy’deki Asayiş Şube Müdürlüğü"ne gitti. Ancak Ahmat Çakar şüpheliyi teşhis edemediğini söyleyerek müdürlükten ayrıldı.



Ahmet Çakar, 25 Şubat 2004’de doktor olarak görev yaptığı Mecidiyeköy’deki Çiçekli Bahçe Sokak üzerinde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Şişli-Mecidiyeköy Sağlık Ocağı Tabipliği’nin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Elinde bir demet nergis çiçeği ile bekleyen 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz saldırgan, otomobilinden inen Ahmet Çakar’a 5 kurşun sıkmıştı. Saldırgan Ahmet Çakar kanlar içinde yere düştükten sonra kaçmıştı. Çiçekleri bir çöp kutusuna atan saldırgan, ara sokaklara girerek izini kaybettirmişti.



Ahmet Çakar kaldırıldığı hastanedeki ameliyatından sonra "Kimseyle alacak-verecek ilişkim olmadı. Ahlak dışı bir ilişki içerisinde değilim. Böyle bir olay olsa olsa televizyondaki konuşmalarım ve yorumlarımdan kaynaklanmış olabilir. Kimin yaptığını bilmiyorum" demişti. O dönem Ahmet Çakar, 7 kişiden şüphelendiğini söylemiş ancak hiçbirinin adını vermemişti.



