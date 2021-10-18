Ahmet Çakar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi: MHK'yi görevden almazsanız bundan sonra yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslenerek "Mevcut MHK yi görevden almadığınız takdirde bundan sonra yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız. Bunu bilin" dedi. Emre Belözoğlu'na da çağrıda bulunan Çakar, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın göreve gelişine ilişkin olarak "Nasıl geldiğini sen biliyorsun, Fenerbahçe'nin kalbindeki isimsin. Lütfen Allah için açıkla, susma. Her şeyi biliyorsun" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e çağrı yaptı. Mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun görevden alınmaması takdirde sorumlunun TFF Başkanı Özdemir olacağını belirten Çakar, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, mevcut MHK'yi görevden almadığınız takdirde bundan sonra yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız. Bunu bilin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın göreve nasıl geldiğini en iyi bilen kişinin Emre Belözoğlu olduğunu dile getirerek "Sevgili kardeşim Emre Belözoğlu. Sen namuslu, haysiyetli bir kişisin. Serdar Tatlı'nın göreve nasıl geldiğini en iyi sen biliyorsun. Fenerbahçe'nin kalbindeki isimsin. Lütfen Allah için açıkla. Susma. Her şeyi biliyorsun. Kamuoyuna o sıcak haziran gününü açıkla" dedi.