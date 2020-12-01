Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin, kimsin lan sen!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Rıdvan Dilmen'e "Kolay mı bu ülkede bir insana FETÖ'cü demek? Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen?" ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Futbolda temiz eller operasyonu" yapılması gerektiğini savunup spor medyasından birkaç kişiyle ilgili şoke eden ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen'e canlı yayında yanıt verdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'i sert sözlerle eleştirdi ve eski futbolcunun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak güçlü gözükmeye çalıştığını iddia etti.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;' '30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu'na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir'e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen'e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten'e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan'a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark'a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı'ya zımmen bana zımmen Sinan Engin'e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV'ye kimine FETÖ'cü diyerek kimine 'Sizde 245 insanın kanı var' diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden. Spor Bakanı'nı da okkanın altına çekerek...

"Arkadaşlarıma, bu ülkeyi terk et diyecek adam anasından doğmadı"

Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ'cü demek. Bu defa sen falan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı.

"Sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor"

Bu cinlikleri bırak. Kimsenin ekmeğiyle oynama. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun? Ayıptır ya. Sen bir de iyi alıştın ha. Savcılar göreve. Onlar FETÖ'cü savcılar göreve.''