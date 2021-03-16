Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin savcılık çağrısına karşı açıklama: Bana işkence yapsalar bile ben, bu hakemi satmam

Fenerbahçe Kulübü'nün ortaya attığı iddialar nedeniyle savcılık tarafından soruşturulması gerektiğini vurguladığı Ahmet Çakar, ''Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a faal bir hakemin "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar" diyerek bir operasyon iddiasında bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve çağırmıştı.

Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve TFF’nin savcılığa başvurusunu olumlu karşıladığını belirtti ancak yorumcu Ahmet Çakar’ın, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” sözleri ile ilgili de hukuki adımların atılmasını talep etmişti.

Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu da konunun araştırılması için savcılığa başvuru yapıldığını açıklamıştı. Eski hakem ve TV yorumcusu Ahmet Çakar görüştüğünü iddia ettiği hakemle ilgili Fenerbahçe Kulübü’nün girişimleri sonrası yeni bir açıklamada bulundu.

"Bu hakemi satmam"

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan programda görüştüğü hakemin ismini vermeyeceğini açıkladı. Savcılığı göreve çağıran Fenerbahçe’den kimsenin kendisini aramadığını belirten Çakar, “Bana işkence yapsalar bile ben bu hakemi satmam, ismini vermem. İsmi de önemli değil. Beni kimse TFF’den arayıp da ‘Hocam bu ne iş?’ demedi. Fenerbahçe’den de kimse beni aramadı. MHK Başkanı Serdar Tatlı da beni aramadı. Bana meczup muamelesi de yapabilirler ama o zaman benim laflarım üzerinden soruşturma başlatmayın” şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli kulübün iddialara ilişkin bahsi geçen TV programındaki yorumların ihbar olarak kabul edilmesini ve Cumhuriyet Savcılarının gerekli hukuki adımları atması gerektiğini söylemesinin ardından Ahmet Çakar’ın sözleri yeniden gündem olmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyleydi:

"Ahmet Çakar, ilk olarak 8 Kasım 2020'de dile getirdiği, 'Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam yayınlarda ısrarla yinelemiştir. Ahmet Çakar'ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF'ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş, gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır. Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonuna hatırlatıyor, yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, Türkiye Futbol Federasyonunun bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi, gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz."