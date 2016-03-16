T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Çakar: Bravo Dursun Özbek, Galatasaray'a dünya çapında bir hoca getirdin

Galatasaray Kulübü, teknik direktörlüğe Jan Olde Rikerink'in getirildiğini duyurdu

16 Mart 2016 15:48

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar,  geçen ay altyapının başına getirilen Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlüğe getirilmesi hakkında konuştu. Galatasaray yönetimini Twitter üzerinden eleştiren Çakar, "Bravo Dursun Özbek, Galatasaray'a dünya çapında bir hoca getirdin. İşte budur, tebrikler" dedi. 

Ahmet Çakar'ın paylaşımı şöyle:

 

 

Jan Olde Riekerink kimdir?

 

- 22 Şubat 1963'te Hollanda'da dünyaya geldi.

- 1986-93 yılları arasında profesyonel futbol oynadı. Sparta Rotterdam, Dordrecht ve Telstar kulüplerinde forma giydi.

- 1995'te Ajax altyapısında antrenörlüğe başladı. 2002-03 sezonunda Belçika Ligi'nde Gent'i, 2004-05'te Hollanda'da Emmen'i çalıştırdı. Daha sonra 1'er yıl Porto ve Metalurh Donetsk takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. 2007-11 yılları arasında Ajax Futbol Akademisi'ni yönetti. 

- 2011-15 yılları arasında Çin'de U16 ve U20 milli takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

- Geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray Kulübü ile altyapı için sözleşme imzaladı. 

- Altyapı konusunda uzman olan Riekerink, Hollanda futboluna Sneijder, De Jong, Stekelenburg, Van der Wiel, Van Der Vaart gibi yıldızları kazandırdı.

ETİKETLER

ahmet çakarbeyaz futbolgalatasaraydursun özbekJan Olde Riekerink

İlgili Haberler

Galatasaray'ın yeni hocası Hollandalı Jan Olde Riekerink

Jan Olde Riekerink ilk sınavını pazar günü Fenerbahçe derbisinde verecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24