Ahmet Çakar: Bravo Dursun Özbek, Galatasaray'a dünya çapında bir hoca getirdin

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, geçen ay altyapının başına getirilen Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlüğe getirilmesi hakkında konuştu. Galatasaray yönetimini Twitter üzerinden eleştiren Çakar, "Bravo Dursun Özbek, Galatasaray'a dünya çapında bir hoca getirdin. İşte budur, tebrikler" dedi.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı şöyle:

Bravo Dursun Özbek,sonunda Galatasaray a dünya çapında bir hoca olan Riekering'i getirdin.İşte budur tebrikler. — ahmetcakar (@ahmetcakar1) 16 Mart 2016

Jan Olde Riekerink kimdir?

- 22 Şubat 1963'te Hollanda'da dünyaya geldi.

- 1986-93 yılları arasında profesyonel futbol oynadı. Sparta Rotterdam, Dordrecht ve Telstar kulüplerinde forma giydi.



- 1995'te Ajax altyapısında antrenörlüğe başladı. 2002-03 sezonunda Belçika Ligi'nde Gent'i, 2004-05'te Hollanda'da Emmen'i çalıştırdı. Daha sonra 1'er yıl Porto ve Metalurh Donetsk takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. 2007-11 yılları arasında Ajax Futbol Akademisi'ni yönetti.

- 2011-15 yılları arasında Çin'de U16 ve U20 milli takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

- Geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray Kulübü ile altyapı için sözleşme imzaladı.

- Altyapı konusunda uzman olan Riekerink, Hollanda futboluna Sneijder, De Jong, Stekelenburg, Van der Wiel, Van Der Vaart gibi yıldızları kazandırdı.