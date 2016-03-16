Galatasaray'ın yeni hocası Hollandalı Jan Olde Riekerink

Bülent Ünder'in ardından Bülent Korkmaz'la da anlaşamayan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz ay altyapı için anlaşma yaptığı Jan Olde Riekerink'i teknik direktörlüğe getirdi. Hollandalı çalıştırıcı ilk sınavını Fenerbahçe derbisinde verecek.

Mustafa Denizli'nin istifasının ardından ilk olarak Bülent Ünder'e teklif götürüp olumsuz yanıt alan sarı kırmızılı yönetim, Bülent Korkmaz'la da anlaşma sağlayamadı. Korkmaz, Galatasaray yönetiminin sezon sonuna dek yani 9 maçlık sözleşme teklifine karşın '15 aylık mukavele yaparsak gelirim' cevabını verdi. Sarı kırmızılılar ise bu talebi kabul etmedi ve anlaşma ihtimali ortadan kalktı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, geçtiğimiz ay altyapının başına getirilen Jan Olde Riekerink'i teknik direktörlüğe getirme kararı aldı. Jan Olde Riekerink ilk sınavını pazar günü Fenerbahçe derbisinde verecek.

Galatasaray Kulübü de teknik direktörlüğe Rikerink'in getirildiğini resmen duyurdu.

İşte o açıklama:

"Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı 2015-2016 sezonunun sonuna kadar, kulübümüzde görev yapan Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile sahaya çıkacaktır."