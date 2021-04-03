Ahmet Çakar hakkında Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'in, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çakar hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının ardından Rıdvan Dilmen, Çakar hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik "İblis için zor günler başlıyor" diye paylaşımda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Ahmet Çakar'ın vermiş olduğu ifadede iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yabancı bir ülkenin liderine Covid-19 salgını ile alakalı yakıştırma olduğunu, Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazıldı.

Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmasının sağlanamadığı vurgulandı. Çakar hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. (DHA)