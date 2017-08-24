Ahmet Çakar "Fenerbahçe Vardar'ı geçer ama Gençlerbirliği'ne puan kaybeder"

\"Fenerbahçe, Vardar\'a 2-0 yenilse de yüzde 80 turu geçer\"

\"Vardar\'a 2-0 yenilebiliyorsan, Gençlerbirliği\'ne de yenilebilirsin\"

\"Fenerbahçe şu anda dört büyük arasında en fazla sorunu olan takım\"

\" Van Persie 34 haftada maksimum 15 maç oynar\"

İSTANBUL-(DHA)

\"10 Numara Muhabbet\" kanalına haftalık açıklamalarına devam eden Ahmet Çakar, Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi\'ndeki tur şansını değerlendirdi. Sarı-Lacivertli takımın ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen İstanbul\'da turu geçecek skoru alabileceğini belirten Çakar şunları söyledi:

\"Vardar dediğin takımın herhalde en iyi oyuncusu 100-200 bin kazanıyordur. Onların maç primi, Fenerbahçeli bir futbolcunun benzin aldıktan sonra benzinciye hediye ettiği para gibi. Fenerbahçe, Vardar\'a 2-0 yenilse de yüzde 80 turu geçer. Ama futbol öyle enteresan bir şey ki. Bir gol yedin mi 4 tane atman lazım. Şansın bir anda yüzde 40\'lara iner. Bence Fenerbahçe, Vardar\'ı geçecek\"

\"VARDAR\'A 2-0 YENİLEBİLİYORSAN, GENÇLERBİRLİĞİ\'NE DE YENİLEBİLİRSİN\"

Fenerbahçe\'nin Süper Lig\'de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçınıda değerlendiren tecrübeli spor yazarı \"Vardar\'ı geçen Fenerbahçe, Gençlerbirliği\'ni puan kaybederse olmaz. Bakıldığında Gençlerbirliği iyi değil, Fenerbahçe\'nin yenme ihtimali çok yüksek ama futbolda her şey olur. Vardar\'a 2-0 yenilebiliyorsan, Gençlerbirliği\'ne de yenilebilirsin. Diyelim ki Galatasaray 3\'te 3 yaptı, sen de Ankara\'da 1 puan aldın. O zaman ne olacak. Ezeli rakibin 9, sen 3 puanda kalacaksın. Vardar\'ı elesen ne olur?\" diye konuştu.

\"FENERBAHÇE ŞU ANDA DÖRT BÜYÜK ARASINDA EN FAZLA SORUNU OLAN TAKIM\"

Son haftlarda yediği hatalı goller ile eleştiri oklarını üzerine çeken Volkan Demirel değerlendirmesi yapan Ahmet Çakar \"Fenerbahçe\'nin sadece kalede değil savunmada da sorunu büyük\" dedi. Çakar \"Volkan iki lig maçında da yüzde 100 hatalı iki gol yedi. Görünen o ki kalede Kameni oynayacak ama o da sıkıntılı. Bu iş böyle sürekli değişecek mi bilmiyorum. Kaleci antrenörlerinde sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Bu iki kalecinin de antrenöre ihtiyacı yok. Volkan Türk futbol tarihinin en iyi 5 kalecisinden biridir. Kameni yıllarca İspanya Ligi\'nde oynamış bir isim. Fenerbahçe\'de kalede sorun var ama savunmada da problem var. Kjaer gitti, Skrtel ortaya çıktı. Takke düştü kel göründü misali. Neustadter.. Böyle bir şey yok. Orta saha zaten yaratıcılık yoksunu. Forvete bakıyorsun bir Soldado var. Van Persie 34 haftada maksimum 15 maç oynar. Fenerbahçe\'ye yetmez. Bir Sow yok, Lens yok, Kjaer yok. Fenerbahçe şu anda dört büyük arasında en fazla sorunu olan takım. En az tat veren takım\" değerlendirmesi yaptı.

\"HAFTANIN TALİHSİZ AÇIKLAMASI: AYKUT KOCAMAN\"

Süper Lig\'de oynanan 2.hafta maçlarında öne çıkan olaylarıda değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman\'ın maç sonu yaptığı açıklamaları \"Haftanın talihsizliği\" olarak değerlendirdi.

Çakar\'ın BİP uygulamasında yer alan \"10 Numara Muhabbet\" kanalına yaptığı \"Haftanın en leri\" değerlendirmeleri şu şekilde:

HAFTANIN GALİBİYETİ: Kardemir Karabükspor

Karabük, türkiyenin en iyi takımlarından birini 3-1 yendi, 6normalde maç 6-1 biterdi. Normal şartlarda Karabük Başakşehir\'i böyle domine edememeli. Başakşehir\'in yedek ağırlıklı çıkması beni ilgilendirmiyor, çıkmasaydın kardeşim. Benim için haftanın galibiyeti net bir şekilde Karabük.

EN KÖTÜ MAĞLUBİYET: Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor\'un 2-0\'dan 2-2 yapmasının ardından son dakikada yediği golle Bursa deplasmanından puan alamaması, haftanın en kötü mağlubiyetiydi.

HAFTANIN TALİHSİZ AÇIKLAMASI: Aykut Kocaman

Dünya futbol tarihinde bana bir hoca gösterin ki bir maç sonrası konuşmasında akıl sağlığım yerinde olursa şampiyon oluruz desin.. Bu açıklama hiç hoşuma gitmedi.

HAFTANIN HÜSRANI: Fenerbahçe\'nin puan kaybetmesi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçları, genelde Fenerbahçe\'nin dominantlığıyla geçer, bu sefer olmadı.

HAFTANIN SKANDALI: Bursa\'nın zemini

Alanyaspor zemin yüzünden gol yedi. Basıyorsun kalkıyor. Müthiş bir stat ama zemin rezalet. Yağmur yok, kar yok, ama çimler rezalet.

HAFTANIN 10 NUMARASI: Gomis

Arka arkaya goller atıyor. Muhteşem bir gol attı. Gomis\'i Fenerbahçe niye almaz?

SARI KART: Volkan Demirel - Şenol Güneş

Sevgili Volkancım, iki haftadır çok kötü goller yiyorsun. Fenerbahçe\'nin puan kaybında en büyük sorumlulardan birisin. Sana yardımcı olmak isterim ama hayat yalnızdır.

Şenol hocam, namusla adamsın, akıllı adamsın. İyi giden şeylere çomak sokma. Sen kaybedersin, yönetim kaybeder ama en önemlisi Beşiktaş kaybeder. Yapma.

KIRMIZI KART: Aykut Kocaman

Aykut hoca senden hiç haz etmiyorum. Seni futbolcuyken de izledim, hocayken de izliyorum. Benim kadar açık, her şeyi net bir şekilde söyleyen başka birisi yoktur Türkiye\'de. Aykut hocayı 30 yıldır tanırım o zaman beri sevmiyorum. Kötü anlamda bir şey demiyorum bu elektrik işidir. Sevmiyorum. Fenerbahçe\'ye layık değilsin, sen panikleyemezsin. Sen Teknik direktör değil, teknik sekreter olduğu için, bari lütfen akıl sağlığını koruyabilen teknik sekreter olarak kal.



