Ahmet Baydar: "Süper Kupa maçında alınan ceza bizi olumsuz etkiledi"

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Kupa maçında alınan 5 maçlık cezanın kendilerini olumsuz etkilediğini, o süreçten sonra üst üste puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Sezona Süper Kupa\'yı kazanarak başladıklarını ancak o maçta alınan 5 maçlık cezanın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Ahmet Baydar, \"Bir önceki sezonu Türkiye Kupası’nı kazanarak kapattık. Yeni sezona ise Süper Kupa ile başladık. Beşiktaş maçı hepimize gelecek adına umut vermişti. Ardından Trabzon’da oynadığımız ama son dakika golüyle mağlup olduğumuz müsabakada da ortaya koyduğumuz üst düzey futbol Gençlerbirliği maçında zirve yaptı. Ancak Süper Kupa’dan dolayı aldığımız 5 maç ceza takımı olumsuz etkiledi ve üst üste puan kayıpları ve üçüncü bölgeye transfer ettiğimiz futbolculardan istediğimiz verimi alamamamız neticesinde hem camianın hem de oyuncularımızın moral motivasyonu etkilendi.

Kazanabileceğimiz maçlarda dahi puan kayıpları yaşamaya başladık. Bunun üzerine UEFA Avrupa Ligi’nde son maça kadar iddiamızın devam etmesi oyuncularımızın hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da maçlara konsantre olmaya çalışması dengeleri alt üst etti\" dedi.

\"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK\"

Alınan sonuçlar nedeniyle hoca değişikliğine gittiklerini belirten Baydar, \"Mustafa Reşit Akçay ile başladığımız lige Mehmet Özdilek ile devam ettik. Bu süreçte rakip ceza sahası içine topu en çok indiren dolayısıyla önemli pozisyonlar üreten bir takım olmamıza rağmen ne yazık ki son vuruşlardaki etkisizliğimiz bize pahalıya mal oldu. Sezonun ikinci yarısında bu açığı giderebilmek için yoğun mesai harcadık. Aklımızdaki bazı isimlerle temasa geçtik. Bu isimlerden bir iki tanesi hariç hepsi ile anlaştık. Bu dönemde Samuel Eto’o, Adis Jahovic, Mustaphe Yatabare, Volkan Şen, Orkan Çınar ve Emrullah Şalk ile kadro derinliğimizi artırdık. Özellikle üçüncü bölgede yaşadığımız sıkıntıyı bu şekilde aşmaya gayret ettik\" diye konuştu.

\"KENDİ EVİMİZDE HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ PUAN KAYIPLARI YAŞADIK\"

Özellikle kendi sahalarında beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını belirten Ahmet Baydar, \"Bu dönemde Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir gibi takımlarla iç sahada oynadık, hiç birine mağlup olmadığımız gibi bir çok tartışmalı karara rağmen rakiplerimizden üstün oynayıp puan toplayarak sıkıntılı fikstür dönemini en az hasarla atlattık. Ancak özellikle kendi evimizde hiç beklemediğimiz hesaba katmadığımız puan kayıpları yaşadık. Genel anlamda düşme ile ilgili bir sorun yaşayacak takım olmamamıza rağmen özellikle Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dakikada yediğimiz gol bütün planları alt üst etti. Durum böyle olunca yeni bir kan değişikliğine daha gitmek zarureti oluştu\" dedi.

\"BAMBAŞMA BİR ATİKER KONYASPOR İZLEMEYE BAŞLADIK\"

Sergen Yalçın\'ın gelmesiyle bambaşka bir Atiker Konyaspor izlettirmeye başladıklarını belirten Baydar, \"Özellikle sezon sonlarında bilgi ve tecrübesiyle takımları ayakta tutmayı başaran Sergen Yalçın ve ekibiyle anlaştık. Deplasmanda oynadığımız Galatasaray maçında başlayan sistem değişikliği ile bambaşka bir Atiker Konyaspor izlemeye başladık. Nitekim bu anlayış sezon sonuna kadar devam etti ve sonuç itibariyle bugün Süper Lig’de yolumuza devam ediyoruz. Atiker Konyaspor her en kadar sıralamada alt sırlarda olsa da oynadığı futbol 3-4 maç dışında hep üst düzey olmuş ve rakiplerine zor anlar yaşatmıştır. Bugün elimizdeki kadro yapısı nokta atışı transferlerle gelecek sezonu son derece iyi bir yerde bitirecek durumdadır\" ifadelerini kullandı.

Ahmet Baydar, sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile de yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde görüşeceğini kaydetti.

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