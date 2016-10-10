23 Eylül 2016 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutulan gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Ahmet Altan’ın avukatları 28 Eylül’de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdikleri ekleri hariç yirmi sayfalık dilekçede, Altan’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’’ suçlarından tutuklanmasına itiraz etmişlerdi.

Ahmet Altan’ın tutukluluğuna son verilmesi talebini içeren dilekçe, İstanbul 2.Sulh Ceza Hakimi Durmuş Karaçalı tarafından, itirazdan on gün sonra tek cümlelik bir gerekçeyle reddedildi.

Hakim Karaçalı, ret gerekçesini sadece “tutukluluk kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından itirazın reddine” ifadesiyle açıkladı.

Ahmet Altan’ın avukatları hakimliğe sundukları itiraz gerekçelerini, usule ve esasa yönelik olarak sıraladıkları dilekçede Taraf gazetesinde yayınlanan haberlerin yayın tarihi itibariyle zaman aşımına uğradığını, Ergenekon soruşturmalarının Taraf gazetesinin kuruluşundan bir yıl önce başladığını, Taraf’ın Ergenekon konusundaki haberciliğinin aynı dönemde birçok günlük gazetenin haberciliğinden farklılık göstermediğini, Balyoz Davası’yla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yedi kişiyle ilgili beraat kararının bozulması yönünde mütalaa verdiğini ve bugün hâlâ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın “suç” olarak gördüğü bir faaliyetin bir gazetede haber yapılmasının hukuka uygun olduğunu belirtmişlerdi.

Dilekçede ayrıca Taraf’ın Odatv Davası başta olmak üzere Ergenekon Davası sürecinin çeşitli aşamalarına getirdiği kapsamlı eleştiriler, Gülen cemaatini eleştiren haberleri de ayrıntılı biçimde yer almıştı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kardeşi Mehmet Altan'la katıldığı televizyon programında 'subliminal mesaj' vererek darbeye zemin hazırlama suçlamasıyla 12 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci-yazar Ahmet Altan, savcılığın itirazı üzerine "darbeye teşebbüs ettiği" iddiası ve 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimi Bekir Altun, tutuklama kararında Ahmet Altan'ın Taraf gazetesi genel yayın yönetmenliği döneminde yaptığı yayınlarla 'TSK'yı itibarsızlaştırma yönünde manşetlere yer verildiği' ve 'FETÖ'nün gayesine hizmet ettiği' iddiasına yer vermişti. Kararda, Ahmet Altan'ın darbeden haberdar olduğu ve 14 Temmuz'da katıldığı yayında 'askeri darbe girişimine zemin hazırlamak', 'kamuoyunun algısını şekillendirmek amacıyla' hareket ettiği öne sürüldü. Bekir Altun, Ahmet Altan'ın 12 Mayıs 2016'da yayımlanan "Mutlak Korku" ve 27 Haziran 2016'da yayımlanan "Ezip Geçmek" başlıklı yazılarında da darbeden haberdar olduğunu ve darbeye zemin hazırladığını iddia etmişti.