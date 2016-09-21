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Ahmet Altan'ın polis sorgusundan: Bu manşeti niye attınız, talimat mı geldi?

"Mehmet Baransu'yu korumaya çalışmanızın sebebi nedir?"

21 Eylül 2016 12:42

Akademisyen kardeşi Mehmet Altan ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 'subliminal mesaj' vererek darbe girişimine iştirak etmekle suçlanan gazeteci Ahmet Altan'a polis sorgusunda Taraf gazetesinin 2008'deki "Paşasının Başbakanı" manşeti soruldu. Sorgulama yapan polis "Bu manşeti niye attınız, talimat mı geldi?" ifadesini kullandı.

Ahmet ve Mehmet Altan darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Anadolu Ajansı savcılığın gözaltı yazısına dayandırdığı haberde, Altan kardeşlerin Nazlı Ilıcak'ın Can Erzincan TV’deki programında "darbe çağrışımıyla subliminal (bilinçaltı) mesaj içeren söylemlerde bulunduklarını" iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da hakaret ettikleri öne sürülen Altan kardeşlerin, "darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri" iddialar arasında yer almıştı.

Ahmet ve Mehmet Altan bugün saat 13.00'te Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 11 gündür gözaltında olan Altan kardeşlerin polis sorgusuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

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