Ahmet Altan'ın avukatı, iftirayı görüntülü açıklamayla yalanladı

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'FETÖ' 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği gerekçesi ile müebbet hapis cezası alan ve 2 yıldan fazla süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, müvekkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘tehdit ettiği’ iddialarına yanıt verdi.

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz’ın 28 Aralık tarihli köşe yazısındaki, “Ahmet Altan, ‘Götürür, çöpün kenarında vururlar!’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit etti” ifadeleriyle ilgili açıklama yapan avukat Cinmen, "Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamız olmak üzere, uygar dünyanın kabul ettiği hemen tüm hukuk metinlerine aykırı bir soruşturma açıldıktan sonra, müvekkillerimiz Ahmet ve Mehmet Altan hakkında ciddi bir tezvirat kampanyası yürütülmeye başlanmıştır" dedi.

"Tevzirat kampanyası karşısında hukuk sanki varmış gibi mücadelemize devam edeceğiz"

"Kamuoyunu yanıltmayı ve müvekkillerimiz hakkında yanlış izlenim oluşturmayı, soruşturma ve dava süreçlerini etkilemeyi hedefleyen bu tezvirat kampanyası çerçevesinde, gerek savcılık makamı eliyle gerekse medyada yürütülen hukuk dışı girişimlerine karşı daha önce suç duyurularında bulunduk. Bugün de aynı tezvirat kampanyasının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Biz bu kampanyaya karşı hukuk sanki varmış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Hukuku çağıracağız, tarihe not düşeceğiz" diyen Cinmen, şöyle devam etti:

“Konuşulan konu, zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘rejimimizi Başkanlık rejimi doğrultusunda değiştirdim’ şeklindeki sözleridir. Müvekkilimiz bu konuyu değerlendirirken, eleştirilerde ve uyarılarda bulunmuş, ancak hiçbir şekilde zamanın Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmemiştir.

"Cumhurbaşkanı'n Erdoğan’a yönelik bir tehdit değil, tam aksine..."

“Konuşma izlendiğinde açıkça görülecektir ki, Ahmet Altan bu durumun son derecede tehlikeli olduğunu belirttikten sonra; ‘…Siyaset dışı yollara saptığın anda hukuken yanlış yerlere doğru gidiyorsun. Erdoğan zaten bunu baştan itiraf etti. Fiilen değiştirdim dedi. Fiilen değiştirdim demek ben suç işledim demek ve çok tehlikeli bir laftır. Fiilen sistemi değiştirmek toplumsal hayatın bir parçası haline gelirse, kalkar gücü olan başka biri, mesela ordu, o zaman ben de fiilen değiştirdim der. Toparlar Erdoğan’ı falan, adamlarını, bizim gibileri de götürür, bir çöplüğün kenarında hepimizi vurur’ demiştir. Ahmet Altan’ın ifadeleri kelimesi kelimesine böyledir.

“Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir tehdit değil, tam aksine Erdoğan’a ve müvekkilimizin kendisini de ‘bizim gibileri’ sözüyle içine kattığı bir kesime yönelebilecek ortak bir tehdide karşı sarf edilmiş bir cümledir. Ahmet Altan olabilecek kötülükler, ordunun bir darbeye kalkışması ihtimali konusundaki uyarısını, bu ihtimali benimseyerek değil, tam tersine bu ihtimalin korkunçluğunu ‘Ordu, o zaman fiilen değiştirdim der... bizim gibileri de götürür, bir çöplüğün kenarında hepimizi vurur’ şeklinde tasvir ederek yapmıştır.”

"Tekzip talebine uyulmazsa cezai yollara başvuracağız"

Yeni Şafak gazetesine 4 Ocak’ta bir tekzip metni gönderdiklerini kaydeden Cinmen, “Talebimiz, Ahmet Altan’ın meramını tamamen tersine çevirerek yansıtan, kamuoyunu yanıltan, davanın gidişatını etkileme amacı taşıyan söz konusu yazıdaki ifadeleri tekzip eden metnimizin yayımlanmasıdır. Bu talebe uyulmaması halinde gereken cezai yollara başvuracağımız açıktır” dedi.

Ahmet Altan'ın avukatının açıklamasında bahsi geçen görüntüleri buradan izleyebilirsiniz.