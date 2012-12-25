Ahmet Altan ve Taraf, Başbakan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''kişilik haklarına saldırıldığı'' gerekçesiyle açtığı davada, Taraf gazetesinin eski yazarı Ahmet Altan ve gazeteden 15 bin lira tazminat kazandı.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Başbakan Erdoğan'ın avukatları Ali Özkaya ve Burhanettin Sevencan ile gazetenin avukatı Lale Şimşek katıldı.

Başbakan Erdoğan'ın avukatları, Ahmet Altan'ın 8 Mart 2012'deki yazısında Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu savunarak, Altan'ın ifade özgürlüğünün dışına çıkarak, Başbakan Erdoğan'ı ''aşağılama ve küçük düşürme'' kastıyla yazdığını iddia ettiler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını örnek gösteren Erdoğan'ın avukatları, davanın kabulünü istedi.

Avukat Lale Şimşek de müvekkilinin, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına hakaret etmediğini, eleştiride bulunduğunu savunarak, ''Ahmet Altan'ın, davacıya karşı kişisel bir kastı bulunamaz. Davacıya yönelik, iyi yönde eleştiriler yazdığı ve yaptığı da söz konusudur. Siyasi kişilik olması nedeniyle davacının eleştiri sınırının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Davanın reddini istiyoruz'' dedi.

Duruşmaya son veren Hakim Adem Albayrak, davayı kısmen kabul ederek, Altan ve Taraf gazetesinin, Başbakan Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava dilekçesinde, Ahmet Altan'ın 8 Mart 2012'de Taraf gazetesinde yazdığı ''Alaturkalık'' başlıklı köşe yazısından bazı bölümlere yer verilerek, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla ''fevkalade ağır hakaretlerde'' bulunulduğu iddia edilmişti.

Altan'ın, yazısında, Başbakan Erdoğan'ı eleştirmeyi değil ''küçük düşürmeyi ve hakaret etmeyi'' amaçladığı savunulan dilekçede, Altan ve Taraf gazetesinden 30 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.