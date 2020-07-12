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Gündem

Ahmet Altan ve Aslı Erdoğan Fransa PEN tarafından onursal üye seçildi

12 Temmuz 2020 17:20

Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi olduğu için tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan yazar Aslı Erdoğan ile serbest bırakılıp tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilen yazar Ahmet Altan, düşünce ve ifade özgürlüğü için verdikleri mücadeleden dolayı Fransa PEN tarafından onursal üye olarak seçildi.

Binanet'te yer alan habere göre Francofon Yazarlar Parlementosu (Parlement des Ecrivanes Francophones) da yazar Aslı Erdoğan’ı onursal üye olarak kabul ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Aslı hakkında 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararı verdiği, ancak savcının karara itiraz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Aslı Erdoğan, çağdaş Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden biri olduğu ve yıllardır insan hakları mücadelesi içinde bulunduğuna dikkat çekilerek, "Frankofon Kadın Yazarlar Parlamentosu, Aslı Erdoğan ile dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Kendisi sürgünde bile rahat bırakılmazken, Parlamento Aslı Erdoğan’a onur üyeliği verme kararı almıştır" denildi.

Erdoğan’ın yeniden yargılanması Almanya PEN’i tarafından kınanmış, yazar daha önce PEN Belçika, Katalanya ve Danimarka tarafından da onursal üye olarak seçilmişti. 

Ahmet Altan  daha önce yd Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya şubesi tarafından onur üyesi ilan edilmişti.

 

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