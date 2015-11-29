Ahmet Altan: Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti olmayacak, Erdoğan da halife olamayacak!

Haberdar yazarı Ahmet Altan, Türkiye'de 7 Haziran'dan bu yana şiddetini günden güne artıran çatışma ortamına ilişkin olarak, "AKP iktidarında ölüm, kan, zulüm, yolsuzluk, yoksulluk, baskı artacak, bunu saklamak için hep yeni belalar aranacak" dedi. "Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti olmayacak. Erdoğan da halife olamayacak" diyen Altan, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili "Öldürdükleri ilk adam değil. Sonuncusu da olmayacak" görüşünü dile getirdi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına da tepki gösteren Altan, "Bu adamların daha fazla kan dökmemesi, daha fazla zulmetmemesi, ülkeyi savaşa, içsavaşa, darbeye sürüklememesi için bütün “demokrat ve laik” güçlerin bir araya gelmesi, çok açık bir toplumsal mesajı hukuka sahip çıkarak vermesi gerekiyor. Sessiz kalınırsa bunlar yarın muhalefet liderlerini de tutuklayacaklar" ifadesini kullandı.

Ahmet Altan'ın Haberdar'da "Burası İslam Devleti olmayacak, sen de halife olamayacaksın" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

1 Kasım’da “istikrar için” AKP’ye oy verenler, kendilerine ve ülkelerine ne yaptıklarını her gün yaşadıkları acılarla ve endişelerle anlayacaklar.

Sadece ölüm, hırsızlık, baskı, hukuksuzluk, kriz, fakirlik, içsavaş, savaş görecekler.

Ölüm, kan, zulüm, yolsuzluk, yoksulluk, baskı artacak, bunu saklamak için hep yeni belalar aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti olmayacak.

Erdoğan da halife olamayacak.

Ama bu yoldan dönemiyorlar.

Hırsızlıklarını yargıdan kaçırmak için öylesine bir şiddet yoluna saptılar ki geri dönüşleri mümkün olamıyor.

Şiddet yükseldikçe yükseldi.

Tahir Elçi’yi de Diyarbakır’da öldürdüler.

Kimin vurduğunu bu düzende belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bu cinayetin sorumlusunun “bu şiddet düzeni” olduğunu, iktidar için ölüm yolunu açanların sorumlu olduğunu biliyoruz.

Dürüst, açık, şeffaf, barışçı bir adamı öldürdüler.

İyi bir insanı “tek bir kurşunla” ensesinden vurarak hayattan koparıp aldılar.

Öldürdükleri ilk adam değil.

Sonuncusu da olmayacak.

“İslam devleti” kılığındaki bir soygun düzenini, hukuksuz bir “halife” yönetimini topluma zorla kabul ettirebilmek için yarattıkları “zehirli” iklim, bu ülkenin dürüst ve cesur insanlarını ölüme ve hapishaneye gönderiyor.

Can Dündar’la Erdem Gül’ü gerçekleri açıkladıkları için “tek hakimli” mahkemelerinden çıkardıkları kararla hapishaneye yolladılar.

Erdoğan’ın “onlar bunun bedelini ödeyecekler, peşlerini bırakmayacağım” dediğini kimse unutmadı.

Davayı da bizzat Erdoğan açtı zaten.

Haksız yere hapishanede tutulan gazeteciler listesine Dündar ve Gül de katıldı.

Yarın başkaları katılacak.

Bu ülke, İslamı bir “maymuncuk” gibi kullanmak isteyen bir avuç hırsıza kalmayacak, buna emin olun.

Bu adamların daha fazla kan dökmemesi, daha fazla zulmetmemesi, ülkeyi savaşa, içsavaşa, darbeye sürüklememesi için bütün “demokrat ve laik” güçlerin bir araya gelmesi, çok açık bir toplumsal mesajı hukuka sahip çıkarak vermesi gerekiyor.

CHP ile HDP’nin ortaklaşa kitlesel “demokrasi ve laiklik” mitingleri yapması, toplumun çoğunluğunun bu yoldaki iradesini meydanlarda, gür bir sesle göstermesi gerekiyor.

Sessiz kalınırsa bunlar yarın muhalefet liderlerini de tutuklayacaklar.

İşi sonuna kadar, Türkiye’yi kökünden kırana kadar kanırtacaklar.

Savaş çıkartmaktan bile kaçınmayacaklar.

Ne yaparlarsa yapsınlar istedikleri olmayacak.

Ama daha fazla kanı, zulmü önlemek için harekete şimdi geçmeyecekseniz ne zaman geçeçeksiniz?

Polisler Kılıçdaroğlu ile Demirtaş’ın kapısına dayandıklarında mı?

Bunlar bu hukuksuz yönetimi sürdürdükleri sürece, toplum bunları hukukun içine çekmedikçe, bu iktidarı hukuka uymaya mecbur etmedikçe, bu ülke tek bir gün bile huzur ve istikrar bulmayacak… Tek bir gün…

Tahir Elçi’yi öldürdüler.

İyi bir insanı öldürdüler.

Açık, dürüst, şeffaf, barışçı bir insanı tek kurşunla vurdular.

Daha kaç ölümün olmasını bekleyeceksiniz?

Ayağa kalkıp “burası İslam devleti olmayacak, sen de halife olmayacaksın” diye bağırmanın zamanı şimdi değilse ne zaman?

Kaç dürüst gazeteci daha hapsedilsin?

Kaç iyi insan daha öldürülsün?

Sadece insanlarınızı değil, ülkenizi öldürüyorlar.

Bu katillere bunu yaptırmayacağınızı gösterin.

Başkasına bırakmayın bunu, siz gösterin.

Kurban sizsiniz çünkü….

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