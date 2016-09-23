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Ahmet Altan, serbest bırakıldığı gün tekrar gözaltına alındı!

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Altan, 12 gün sonra serbest bırakılmıştı

23 Eylül 2016 00:31

Ahmet Altan, hakkındaki yakalama kararından bilgisi olduktan sonra avukatı Veysel Ok ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliye Sarayı’na giderek savcılığa teslim oldu. Savcılıkta kayıt yapıldıktan sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek "darbeye iştirak ettikleri" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 12 gün sonra çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce serbest bırakılan gazeteci-yazar Ahmet Altan hakkında yeni bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararına gerekçe olarak, bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Taraf gazetesinin "FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yayın yaptığı" iddiası ve Altan'ın da burada yöneticilik yapması gösterildi.

Polis ekibi, saat 21.00 sularında T24'ün ofisine gelerek, Ahmet Altan'ın gazetede olup olmadığını sordu. Altan'ın burada olmadığı bilgisini alan polis, tutanak tutarak ofisten ayrıldı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınan Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Mehmet Altan, 'darbeye teşebbüs etmek, FETÖ'ye yardım yataklık ve FETÖ'nün propagandasını yapmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 12 gündür Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade veren Altan kardeşlerden Ahmet Altan serbest bırakılırken, Mehmet Altan ise tutuklanmıştı.

 

Hâkimlik, Taraf hakkındaki
Balyoz soruşturmasına dikkat çekmişti

 

Hâkimlik, serbest bırakma kararında, "Altan hakkında Balyoz davası aşamasındaki Taraf gazetesindeki eylemleri nedeniyle kamu davası açıldığı, yine aynı dava nedeniyle hakkında soruşturma yürütüldüğü, bu bakımdan aynı eylemler nedeniyle yeniden soruşturma açılmasının ve tutuklanmasının usül hükümlerine aykırı olduğuna" dikkat çekmişti.

 

Soruşturmanın geçmişi

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın talimatı üzerine, Altan kardeşler, darbe girişimi soruşturması kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Savcılığın gözaltı yazısında, Youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddia edilmişti. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri iddia edilen yazıda, Altan kardeşlerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri öne sürülmüştü. Darbe girişiminin, "terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı" savunulan yazıda, bu nedenle Altan kardeşlerin, "darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri" iddialarına yer verilmişti.

 

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