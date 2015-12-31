T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Altan: Her sıktığınız mermiyle, her öldürdüğünüz çocukla Kürtleri bu ülkeden koparıyorsunuz

"Demirtaş'a sitem eden Türkler neden Türkiyelileşmiyor?"

31 Aralık 2015 14:15

Ahmet Altan*

Adında bile anlaşamadığımız, Türklerin Güneydoğu, Kürtlerin Kürdistan dediği topraklarda, “Kürtlerin yaşadığı mahallelerde” panzerlerin, zırhlı kariyerlerin, tankların, topların geldiğini gören çocuklar, “çabuk ol anne” diye bağırıyorlar, “kaç, seni vuracaklar.”

Annelerin çığlığı da çocukların haykırışından farklı değil, onlar da “kaç çocuğum” diye bağırıyorlar,” seni öldürecekler.”

Tankların namlularına mermi yerleştiren topçular, damlardaki keskin nişancılar, makinelileri, tabancaları, palaskalarına doldurdukları şarjörleriyle özel harekatçılar, bebekleri enselerinden vuruyor…. Torunlarını hastaneye yetiştirmeye çalışan dedeler ciğerlerine yedikleri kurşunlarla devriliyor, hamile kadınların cesetleri sokaklarda yatıyor, morglarda yer kalmadığı için çocuk ölüleri buzdolaplarında saklanıyor.

Ve Türk medyası Selahattin Demirtaş’a sitem ediyor, “niye Türkiyelileşmiyorsun?”

Peki siz neden Türkiyelileşmiyorsunuz?

Türkiyelileşmek sadece Kürtlere verilen bir ev ödevi mi?

Türkler Türkiyelileşmeyecek mi?

Oraları Türkiye’nin toprakları değil mi?

Neden oralarda ölen beş aylık bebekler, üç yaşındaki çocuklar, genç delikanlılar, hamile kadınlar, yaşlı dedeler sizin ilginizi çekmiyor?

Neden onları korumak için kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz?

Neden Türklerin Kürtleri öldürmesi bu kadar doğal geliyor size?

Neden Kürt bebekleri ölürken sitem etme hakkını kendinizde görecek kadar vicdansız ve körsünüz?

Neden hem Türkiye’yi sadece “batıdan” ibaret sanıp hem de Kürtlere “Türkiyelileşmeleri” için çağrılarda bulunuyorsunuz?

Önce siz Türkiyelileşin.

Kendi topraklarınıza, kendi insanlarınıza, kendi ülkenize sahip çıkamadığınız, “Türkiyelileşemediğiniz” için Türkiye’yi darmadağın edeceksiniz.

Türkiye dağılıyor, bunu bile görmüyorsunuz.

Her sıktığınız mermiyle, her öldürdüğünüz çocukla Kürtleri bu ülkeden koparıyorsunuz.

Bu iktidar, Türkiye’nin etiyle kemiğini birbirinden ayırıyor.

Lime lime ediyor.

Bu iktidar “Türkiyelileşemiyor”.

Türkiye’nin iktidarı olamıyor.

Bu iktidar iş başında kaldığı sürece Türkiye kurtulamayacak.

Bu iktidardan geriye dağılmış bir ülke, öldürülmüş insanlar, barbarca bir şiddet ve Kürt çocuklarının acıklı şarkıları kalacak:

“Kaç anne, seni öldürmeye geliyorlar.”

Bu yazı haberdar.com'da yayımlanmıştır.

ETİKETLER

ahmet altansurtürkiyetürkiyelileşmehdpakpak partieleştirikürtlerkopacaklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24