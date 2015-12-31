Ahmet Altan: Her sıktığınız mermiyle, her öldürdüğünüz çocukla Kürtleri bu ülkeden koparıyorsunuz

Ahmet Altan*

Adında bile anlaşamadığımız, Türklerin Güneydoğu, Kürtlerin Kürdistan dediği topraklarda, “Kürtlerin yaşadığı mahallelerde” panzerlerin, zırhlı kariyerlerin, tankların, topların geldiğini gören çocuklar, “çabuk ol anne” diye bağırıyorlar, “kaç, seni vuracaklar.”

Annelerin çığlığı da çocukların haykırışından farklı değil, onlar da “kaç çocuğum” diye bağırıyorlar,” seni öldürecekler.”

Tankların namlularına mermi yerleştiren topçular, damlardaki keskin nişancılar, makinelileri, tabancaları, palaskalarına doldurdukları şarjörleriyle özel harekatçılar, bebekleri enselerinden vuruyor…. Torunlarını hastaneye yetiştirmeye çalışan dedeler ciğerlerine yedikleri kurşunlarla devriliyor, hamile kadınların cesetleri sokaklarda yatıyor, morglarda yer kalmadığı için çocuk ölüleri buzdolaplarında saklanıyor.

Ve Türk medyası Selahattin Demirtaş’a sitem ediyor, “niye Türkiyelileşmiyorsun?”

Peki siz neden Türkiyelileşmiyorsunuz?

Türkiyelileşmek sadece Kürtlere verilen bir ev ödevi mi?

Türkler Türkiyelileşmeyecek mi?

Oraları Türkiye’nin toprakları değil mi?

Neden oralarda ölen beş aylık bebekler, üç yaşındaki çocuklar, genç delikanlılar, hamile kadınlar, yaşlı dedeler sizin ilginizi çekmiyor?

Neden onları korumak için kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz?

Neden Türklerin Kürtleri öldürmesi bu kadar doğal geliyor size?

Neden Kürt bebekleri ölürken sitem etme hakkını kendinizde görecek kadar vicdansız ve körsünüz?

Neden hem Türkiye’yi sadece “batıdan” ibaret sanıp hem de Kürtlere “Türkiyelileşmeleri” için çağrılarda bulunuyorsunuz?

Önce siz Türkiyelileşin.

Kendi topraklarınıza, kendi insanlarınıza, kendi ülkenize sahip çıkamadığınız, “Türkiyelileşemediğiniz” için Türkiye’yi darmadağın edeceksiniz.

Türkiye dağılıyor, bunu bile görmüyorsunuz.

Her sıktığınız mermiyle, her öldürdüğünüz çocukla Kürtleri bu ülkeden koparıyorsunuz.

Bu iktidar, Türkiye’nin etiyle kemiğini birbirinden ayırıyor.

Lime lime ediyor.

Bu iktidar “Türkiyelileşemiyor”.

Türkiye’nin iktidarı olamıyor.

Bu iktidar iş başında kaldığı sürece Türkiye kurtulamayacak.

Bu iktidardan geriye dağılmış bir ülke, öldürülmüş insanlar, barbarca bir şiddet ve Kürt çocuklarının acıklı şarkıları kalacak:

“Kaç anne, seni öldürmeye geliyorlar.”

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