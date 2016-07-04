Ahmet Altan: CHP’lileri afyonlamak için AKP’nin elindeki en önemli âlet Hürriyet gazetesi ve CNN Türk

Ahmet Altan *

Nâzım Hikmet’in meşhur şiirindeki “koyun gibisin kardeşim” dizesi her söylendiğinde CHP’liler dönüp AKP’lilere bakıyor ama…

İşin bir de “ama”sı var.

Asıl kendilerine “koyun gibi” davranılmak istenenler CHP’liler.

AKP, binbir türlü manevrayla diktatörlüğe doğru yol alırken benim görebildiğim kadarıyla en çok CHP’lilerden çekiniyor.

12 milyon seçmeni var CHP’nin.

Bunca insan sadece olduğu yerde zıplasa memleket yerinden oynar.

O yüzden CHP’lileri medya üstünden “afyonlamaya” uğraşıyorlar.

Bir yandan “ulusalcılar” CHP’yi marke edip onu kımıldanamaz hale getirirken, bir yandan da medya üzerinden ciğerlerine afyon dumanları üfleniyor.

CHP’lileri afyonlamaya “havuz medyasının” gücü yetmez, onlara kimse inanmaz.

Onun için AKP’nin elindeki en önemli âlet Hürriyet Gazetesi ve CNNTürk.

Bu ikisini alabildiğine kullanıyor.

Size çok net bir örnek vereceğim.

AKP, yüksek yargıyı tümüyle denetim altına almak için korkunç bir yasa çıkardı.

Yüksek yargıda büyük bir tasfiye yapacaklar ve kendi adamlarını oralara dolduracaklar.

Hürriyet Gazetesi bu haberi nasıl verdi?

2 Temmuz Cumartesi günü Hürriyet’in göbek sayfasında dokuz sütuna manşet olan haberin üst başlığında aynen şöyle yazıyor:

“Yargıtay, Danıştay ve YSK’da ‘Cemaat’e büyük operasyon.”

CHP’lilere “cemaat” ya da “Kürt” deyince uyuşup kalıyorlar ya, Hürriyet de bunu bildiğinden bu korkunç tasfiyeyi ve yüksek yargının AKP’lileşmesini CHP’lilere “cemaate büyük operasyon” diye yutturuyor.

Mesaj açık.

“Hiç telaşlanmayın, sakin olun, Cemaat’e operasyon yapıyorlar, sizin karşı çıkmanıza gerek yok.”

Dokuz sütuna bu manşeti attığı aynı sayfada üç sütuna da CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yasanın iptali için başvurmasının haberi yer alıyor.

Bu yasa “cemaate büyük operasyon” ama CHP karşı çıkıyor Hürriyet’in haberlerine göre.

Niye?

CHP yönetimi Cemaatçi mi?

Sadece CHP değil, HDP de ayaklanıyor.

Selahattin Demirtaş, “yüksek yargıya saraya bağlı isimler alınacak” diye feryat ediyor.

Niye?

HDP ve Demirtaş “Cemaatçi” mi?

Peki, Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk ne diyor?

“Bu yasanın kabul edilmesiyle birlikte artık Yargıtay ve Danıştay’daki üyelerin de bağımsızlığı sona ermiştir,” diyor.

Niye böyle diyor?

Sami Selçuk Cemaatçi mi?

Peki, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Profesör Emre Kongar ne diyor bu yasayla ilgili?

“Bombanın örttüğü bomba” başlıklı yazısında şöyle diyor:

“Yüksek yargıçlar bu yasayla görevden alınıyor. Erdoğan’la çay topladıkları için gündeme gelen ve eleştirilen başkanların görevleri ise devam edecek. Böylece Anayasa’nın öngördüğü yargı güvencesi ihlal edilmiş oluyor.”

Niye böyle diyor?

Kongar Cemaatçi mi?

Örnekleri daha da arttırmak mümkün ama bu kadarı da yeterli bir fikir veriyor sanırım.

Şu sırada AKP’nin medyadaki en büyük silahı Doğan Grubu.

Çünkü CHP’lileri bu grup üzerinden uyuşturabileceğini biliyor.

Ve uyuşturuyor da.

Türkiye’nin geleceğini karartacak, yüksek yargıyı, Yüksek Seçim Kurumu’nu tümüyle AKP’nin denetimine sokacak, sadece mahkemeleri değil seçim sonuçlarını da kontrol etmesini sağlayacak bir yasayı hayata geçirirken Hürriyet bunun “cemaate karşı” olduğunu söyleyebiliyor.

Tabii CHP’li kitlenin iki konuyu çok iyi düşünmesi gerek.

Birincisi, neden “Cemaat ve Kürt” kelimelerini görür görmez uyuşup kalıyor, işin aslını astarını araştırmıyor, hiç itiraz etmiyorsunuz?

İkincisi, Doğan Grubu neden sizin bu kadar kolay kandırılabileceğinizi düşünüyor ve size “koyun” muamelesi yapabiliyor?

Kandırılmak hoşunuza mı gidiyor?

“Koyun gibisin kardeşim” dizelerini duyar duymaz siz AKP’lilere bakarken, Hürriyet’in de size bakması hiç mi gururunuzu kırmıyor?

Kötü günlerden geçiyoruz.

Bir ülkeyi gömüp üstüne toprak atmaya hazırlanıyorlar.

Bu tür haberlerle de istiyorlar ki siz kendiliğinizden mezara yatıp üstünüze toprak atılmasını bekleyin.

Beklemeyin bence.

Sizi afyonlayan haberlere karşı dikkatli olun.

Hürriyet’in ne yapmaya uğraştığını, kiminle işbirliğine girdiğini iyi görün.

Bu gazetenin kamufle edilmiş bir “havuz medyası” elemanı gibi çalıştığını fark edin.

Bari şu korkunç zamanda koyun gibi olmayın kardeşim.

Bu yazı ilk olarak P24'te yayımlanmıştır.