Ahmet Altan: CHP tabanı Ergenekon ve Balyoz'dan, AKP "diktatör" dediğimiz için bize kızgın, bu yüzden yalnızız

Darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilerle görüşen CHP’li vekiller bir rapor hazırladı. Raporda Ahmet Altan'ın "Tutuklu değiliz, esiriz. Yasa ile kanıt arasındaki bağı ortadan kaldırmışlar. İşlerine geldiklerinde dava, işlerine geldiklerinde kumpas diyorlar. Darbecilerle hırsızların el ele verdiği bir güçle karşı karşıyayız. Bizi, AKP ve CHP tabanı anlamıyor. Biz, onun için yalnızız. CHP; Balyoz ve Ergenekon’dan bize kızgın, AKP diktatör dediğimiz için kızgın. Herkes nefret ediyor, iki tabanı da anlıyoruz biz" dediği aktarıldı.

CHP'nin cezaevi raporunun tam metini

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba ve Muğla milletvekili Nurettin Demir, Silivri Cezaevi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette Ahmet Altan, Murat Aksoy, Atilla Taş, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Habip Güler, Ahmet Turan Alkan ve Mehmet Altan ile görüşerek bir rapor hazırladı. Tutuklu gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Gazetecilerin aktardıkları şöyle:

"Atatürk’ü arıyoruz"

Ahmet Altan: Tutuklu değiliz, esiriz. Yasa ile kanıt arasındaki bağı ortadan kaldırmışlar. Bunlar kanıt aramıyorlar. 12 gün boyunca Terörle Mücadele bodrumunda tuttular. İşlerine geldiklerinde dava, işlerine geldiklerinde kumpas diyorlar. Darbecilerle hırsızların el ele verdiği bir güçle karşı karşıyayız. Bizi, AKP ve CHP tabanı anlamıyor. Biz, onun için yalnızız. CHP; Balyoz ve Ergenekon’dan bize kızgın, AKP diktatör dediğimiz için kızgın. Herkes nefret ediyor, iki tabanı da anlıyoruz biz. Cumhuriyet’in basılmasıyla, Rus uçağının düşürülmesi aynıdır. Zorbalıkla mücadele ettiğim için buradayım, ağlamam, şikâyet etmem. Bunları görünce Atatürk’ü tutuyor noktasına geldim. Kendine rakip olarak Atatürk’ü görüyor, onun resimlerini indiriyor. Bugün Atatürk’ü arar hale geldik. Can Dündar’a ve Cumhuriyet’e yapılan şey CHP’ye de yapılacak.

"Yanımda yetiştiler"

Ali Bulaç: Televizyonda arandığımı duyunca, kalktım teslim oldum. Suçlama yöneltmediler, savcılığa çıkmadım. Polis doğrudan hâkime götürdü. Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı kaçtığı halde siz yazıyorsunuz diye tutukladılar. Maaşlarım Bank Asya’ya yatıyordu, Bank Asya ile ilişkim bu kadar. Doğru dürüst ibadetimizi yapamıyoruz. Kaçma ihtimalim yok, tutuksuz yargılasınlar. Birçok bakan, milletvekili benim yanımda yetişti. Erdoğan’a üç buçuk yıl danışmanlık yaptım, eleştirel durdum. Medine Vesikası önemlidir, tekrar gündeme gelmeli. Solcu, sağcı, ateist, komünist, Müslüman hepsi bir araya gelmeli. Büyük bir kubbe oluşturulmalı. Bu kubbenin yarım ayakları özgürlük, ahlak, adalet ve birlik olmalı, herkes bu kubbenin altında olmalı.

"Eşimi de işten atmışlar"

Murat Aksoy: İki çocukla eşimi yalnız bıraktım. Bugün öğrendim, eşimi de işten atmışlar. Kalemimizi kırdılar, özgürlüğümüzü aldılar, en son aşımızı da aldılar. FETÖ örgütü arıyorlarsa kendi yandaş yazarlarına baksınlar. Bunu yaparlarsa dışarıda kimse kalmaz.

"15 Temmuz yapılırken aldatılmışlık duygusu hissettim"

Şahin Alpay: 72 yaşındayım bu yaşta mahpusluk zor. 15 Temmuz yapılırken aldatılmışlık duygusu hissettim. Böyle bir şeyle ilgileri olduğunu bilsem durmazdım. ‘Örgüt üyesisin’ diyorlar. Benim herhangi bir cemaatle örgütle ilgim olmaz. Türkiye’nin umudu CHP’dir. 12 Mart’a karşı çıkarak iktidar oldu CHP. Kemal Bey, tek adamlığa karşı çıkarak CHP’yi yeniden iktidar yapabilir. Hastaneye iki elim kelepçeli gidiyorum. İki kişi koluma giriyor, giderken aşağılanıyorum.

"Twitter mahkûmuyum"

Atilla Taş: Twitter’dan cezaevine giren dünyada tek mahkûmum. Bana “Bu ülkede diktatörlük olsaydı sen bu tweetleri atamazdın” diyenler vardı. Ben şimdi o tweet’lerden cezaevine girdim. Bu nasıl dava siz karar verin. Bizimle ilgili acaba FETÖ’cü mü diye kuşkular vardı. Ama Cumhuriyet operasyonu olunca, operasyonların muhaliflere yönelik olduğu anlaşıldı. AKP’nin tutsağıyız.

"Darbe Komisyonu’na çağrıldım, şimdi darbecilikle suçlanıyorum"

Mehmet Altan: Bana yapılan suçlama ile herkesi buraya koyabilirler. Darbe Komisyonu’na çağrıldım, şimdi darbecilikle suçlanıyorum. Cemaat devleti ele geçiriyorsa devlet devlet değildir dedim. Zaman’da yazmadım, akıllı telefonum yok, ByLock yok, Eagle yok. 5 yıl önce Bank Asya’dan 3 ay üniversite maaşımı almışım.

"Darbeye kalkışanın Allah belasını versin"

Habip Güler: 12 yıl boyunca CHP muhabirliği yaptım. Benim darbeyle terörle işim olmaz. Darbeye kalkışanın Allah belasını versin.

"Kılıçdaroğlu haklı. Onun hakkında üç olumlu cümle yazmadık"

Ahmet Turan Alkan: Benim terörle yan yana olmam mümkün değil. Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey haklı. Onun hakkında üç olumlu cümle yazmadık.

"AKP’nin bu noktaya gelmesinde bizim de suçumuz var"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve yazarlarla görüşen Ağbaba ve Demir, raporda bugüne kadar CHP’ye yönelik olumlu görüşleri bulunmayan gazetecilerin, CHP’ye teşekkürlerini ilettiğini belirtti. Raporda gazetecilerin, “Kılıçdaroğlu’na geçmişte yaptığımız eleştirileri görmeden bizim haklarımızı savunduğu için minnet duyuyoruz, bu süreçte hukuku, demokrasiyi savunan tek parti CHP. CHP, mağdurlara sahip çıktığı için borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. AKP’nin bu noktaya gelmesinde bizim de suçumuz var. Tek adam rejimine gidilmesinde hatalarımız var. Bizim hakkımızda olumlu yazı yazan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz” mesajının aktarıldı.