Ahmet Altan adına sahte hesap açtı, avukatını uyardı: Benimle görüşmeden beyanda bulunmayın

T24 Ankara

Cezaevinde bulunan Ahmet Altan adına Facebook’'ta sahte hesap açan ve bütün şikâyetlere rağmen hesabı kapatmayan kişi, Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu’na mesaj göndererek, “Silivri’de benimle görüşmeden böyle bir beyanda bulunmanızı kınıyorum. Lütfen Adalet Bakanlığı’ndan izin alıp benimle görüşün” dedi. Çalıkuşu’ndan izin talebine aldığı yanıtı kendisine göndermesini isteyen kişi, mail adresi de verdi. Çalıkuşu, hesabın engellenmesi için sulh ceza hâkimliğine başvuruda bulundu.

Altan adına facebook hesabı açan kişi, bu hesaptan hükûmetle ilgili yazılar paylaşmaya başladı. Ahmet Altan imzalı yazılar farklı sosyal medya hesapları tarafından da paylaşılınca avukat Çalıkuşu harekete geçti ve hesabın kapatılmasını talep etti. Ancak talepleri sonuçsuz kaldı.

Çalıkuşu, bunun üzerine İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyaca tanınmış ünlü yazar müvekkilimin adını kullanan başkaca hesaplar var ise de o hesaplarda, hesap ya da sayfa sahibinin ‘Ahmet Altan’ olmadığı, ‘Ahmet Altan’ın resmi hesabı olmadığı’ bilgisi yazılı olmasına karşın bu hesapta, hesap sahibinin kendisini özellikle Ahmet Altan olarak tanıttığı, Silivri cezaevinde yazılar yazdığını ve paylaştığını bildirdiği görülmüştür.

Facebook sisteminde bulunan ‘şikâyet et’ yönlendirmesine uyarak defalarca şikâyet yapılmış ise de hesap kapatılmamıştır. Ahmet Altan vekili olarak tarafımdan bu hesabın sahte olduğu, itibar edilmemesi gerektiği sosyal medyada duyurulmuştur. Sahte isimli hesap sahibi, bana, ‘Figen Hanım Silivri’de benimle konuşmadan böyle bir beyanda bulunmanızı kınıyorum. Sizden ricam ilk önce, ilk fırsatta bakanlıktan görüşme talep etmeniz ve benimle görüşmeniz olmalı. Saygılarımla’ ifadesini kullanmıştır. Bununla da yetinmeyerek ‘Figen hanım yaptığınız görüşmeden sonra lütfen bana ahmet.altan34@yahoo.com üzerinden mail atarsanız sevinirim. Saygılarımla’ demiştir. Sonrasında Ahmet Altan Hapishaneden Notlar başlıkları altında başkaca yeni yazı paylaşımları yapmaya devam etmiştir. Paylaşımlar siyasi içerikte paylaşımlar olup hiç birisi müvekkilimin görüşü değildir.

Tarafımdan yapılan yorumlar üzerine Facebook hesabına girebilmem hesap sahibi tarafından engellenmiştir.Ahmet Altan adına sahte Facebook hesabında takipçi sayısı 5 bini aştığı için bir paylaşım yazarak, paylaşımlarına artık ‘Hapisten Notlar /Ahmet Altan’ Beğeni Sayfası Hesabı üzerinden devam edeceğini duyurmuştur. Bu duyuruda Ahmet Altan’ın köşe yazılarını okumaya devam edileceği yazılıdır. Bu sahte Facebook beğeni sayfası için de ayrı bir başvuru yapılmıştır. Yapılan bu paylaşımların içeriğinde suç teşkil edecek anlatımlar bulunmaktadır. Facebook tarafından nefret söylemi de içeren bu sahte hesap ile ilgili yapılan şikayetlerden sonuç alınaması üzerine bu başvuru zorunlu olmuştur.”