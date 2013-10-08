Ahmet Akabay kitabı 'Hoşana'nın son sözü' için imza günü düzenleyecek

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay'ın anılarını anlattığı, Büyülüdağ Yayınları tarafından yayımlanan "Hoşana'nın Son Sözü" kitabı için İstanbulda imza günü düzenlenecek.

Ahmet Akabay, 9 Ekim Çarşamba günü, İstiklal caddesi üzerindeki Robinson Cruseo kitabevinde, 12 Ekim Cumartesi günü ise Kadıköye'deki İmge Kitabevi'nde okurları ile buluşacak

Akabay kitabında dönemin Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar’ın 18 Eylül 1980'de Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı Kenan Evren’e gönderdiği mektuba yer vererek, mektupta yer alan "Aydınlık MGK'nın ilan ettiği amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır" sözlerini sayfalarına taşıdı.

Kitapta ayrıca Akabay, annesi Hoşana'nın 82 yıllık ömrü boyunca Ermeni kökenli olduğunu çocuklarından ve torunlarından sakladığını yazdı.