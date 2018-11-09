Ahmet Ağaoğlu'ndan '10 Kasım' mesajı

TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebeti ile açıklama yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi aracılığı ile yaptığı açıklamada, \"10 Kasım tarihinin Türk Milleti için sembolik önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değildir. Bu gün, aynı zamanda Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Seneler öncesinde Atatürk, Cumhuriyetimizin gelecek kuşaklarına yönelik olarak, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir’ demişti. ‘Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır. Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken; diğer yandan O’nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet’i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum\" ifadelerine yer verdi.

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