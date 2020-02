Ahmet Ağaoğlu ‘yolumuz uzun' dedi, destek istedi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor\'da 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul\'da girdiği tek liste ile 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, camiadan takıma destek olunmasını istedi.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak sizlerin desteği ile aşamayacağımız engel yok. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Desteğinizi ve sevginizi takımımızın üstünden eksik etmeyin. Her maçta onlara bunu hissettirdiğiniz zaman emin olun ki her şey çok daha farklı olacak. Sizlerle kazanacak, sizlerle güleceğiz. Unutmayın biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)