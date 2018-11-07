Ahmet Ağaoğlu: “Trabzonspor'a yakışır bir yönetim ortaya koyuyoruz”

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) -

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün geleceğine sahip çıkmak düşüncesiyle başladıkları görevde, Trabzonspor’a yakışır bir yönetim ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan açıklamasında, “Ben ve yönetim kurulum olağanüstü bir kurulda ve olağanüstü şartlar altında göreve geldiğimizde aklımızda sadece ‘Trabzonsporumuzun geleceğine sahip çıkmak’ düşüncesi vardı. Ne kulübün borçlarını ‘yük’ olarak gördük; ne de camianın yılgınlıklarını. Trabzonspor’a gönül veren tüm taraftarlarımız gibi bizler de Trabzonspor mirasını, büyüklerimizden devralmıştık ve kulübün zor zamanında böyle bir göreve layık görülmenin onurunu taşıyorduk sadece. Bu yedi ay boyunca tüm önceliğimiz kulübün ekonomik durumunu toparlamaktı. Enerjimizin ve mesaimizin çok büyük bir bölümünü buna ayırmıştık. Yeni gelir kaynakları yaratmak, yeni sponsorlar, destek ve bağışlar bulmak için çalıştık. Bu çabadan arta kalan zamanımızı ise geçmişin kırgınlıklarını, yılgınlıklarını geride bırakarak camiamızın yeniden bütünleşmesi için çalıştık. Bu çabanın bir de adı vardı: YanYana! Amacımız, Bordo ve Mavi gibi yanyana durarak, özlenen, kenetlenen Trabzonspor’u ortaya koymaktı” dedi.

“DİK OYNADIĞIMIZ GİBİ DİK YÖNETMENİN RAHAT VİCDANIYLA…”

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor’a yakışır bir yönetim ortaya koyduklarını düşündüğünü belirttiği yazısında, “Değerli Trabzonsporlular, Bugün geride bıraktığımız yedi ayın muhasebesini yaparken, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım; gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaktan belki biraz yorgun düşmüş; ama verdiğimiz hizmet ve ortaya koyduğu çabadan dolayı rahat bir vicdanla size seslenebiliyorum. Biz bu kulüpte yöneticilik yapmanın büyük bir onur olduğuna inanırken; bu unvana haksızlık edenler de vardı. Yöneticiliğimiz boyunca, bir başka önceliğimiz de onlardan hesap sormak oldu; olmalıydı. Bu nedenle geçmişin büyük ve sarması zor yaralarını ortaya çıkardık. Bu anlamda Trabzonspor’a yakışır bir yönetim ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor dik oynardı. Dik oynadığımız gibi dik yönetmenin rahat vicdanıyla…” diyerek sözlerini tamamladı.

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