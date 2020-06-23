Ahmet Ağaoğlu olaylı Alanya maçında yaşananları anlattı: 'Yavşaklar şampiyon olamazsınız' tepkileri geldi, benim ağzım anamın sütü kokar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren Alanyaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maça mavi kot pantolon ve tişörtle çıktığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel verdiği röportajda maç sırasında yaşananlardan, hakem kararlarına kadar birçok konuya değindi.

"Ben de kendimi daha önce o şekilde görmedim"

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları: "Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum.



O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim. Benim bulunduğum yerle protokol arasında 30-40 metre yer vardı. Beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Her ne kadar Erol Bulut orada mavi jean-turuncu tişörtle çıksa da normal bir maçtı.

"Yavşaklar şampiyon olamazsınız tepkileri geldi"

Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu.

"Bilmem ne oğlu.. dedi"

1-2 dakika daha bir sıkıntı yaşanmasa terk edecektik. Tam o sırada bir beyefendi tribünün yürüme yolundan geldi ve parmağını sallayarak "Bilmem ne oğlu ..." dedi. Kıvılcımın patladığı yer orası. Rahmetli babamı düşününce ben de o sözleri kendisine iade ettim. Tekrar sakinleştiğimiz an bu kez Alanyaspor Başkanı bana 'Sen benim abime küfür ediyorsun' diyerek telefonunu gösterdi. İlk tepkim 'Ben senin abine neden küfür edeyim' oldu.



Çok iyi biliyorlar herhalde suyun 100 derece kaynayıp Trabzon insanının da 5 derece kaynadığını. Bize bilmem ne olduğu dediği büyük abisiymiş. Şartlar ne olursa olsun biz misafir olarak gitmişiz oraya. Tribün haricinde hoş geldin yok, hiçbir şey yok. Fenerbahçe ile oynadığımız günün sabahı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, herhangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim aramızda ne kadar gerginlik olursa olsun bunlar normal şeylerdir. Alanya'da ise küfür ve parmak. Herhalde anlayışları bu.

"Benim ağzım koksa anamın sütü kokar"

Alanyaspor Başkanı vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde... Havaalanına geldiğimizde oyuncuların bazıları uçağa bindi. Bu sırada Alanyaspor başkanının bir televizyon kanalına bağlandığını ve benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Hasan Çavuşoğlu çıkmış alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor.



Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar. Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Alanyaspor müdürünün bir Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Senin yöneticinin Hüseyin hocaya küfür etmediğinden emin misin?

"VAR'ın ne zaman devreye girdiğini bilmiyoruz"

VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini bilmiyoruz. Kimse net şekilde ifade edemez bunu. Gaziantep maçında attığımız nizami golde 10 pozisyon geriye gidildi. Orada devreye giriyor da bizim puan kaybettiğimiz maçlarda devreye girmiyor hiç. Dünkü maçta Abdülkadir'e yapılan hareketi kimse görmüyor. Fenerbahçe maçında Sörloth'a yapılan hareket görülmüyor. Bir tek biz görüyoruz ne hikmetse.

Erol Bulut'un sözleri kendisini bağlar. Turuncu-Mavi kıyafet kendisine çok yakışmıştı. Moda yönünden değerlendiriyorum. Teşvik primi vs. konusu benim konum değil. 1 hafta önceki maçla bize karşı oynadıkları oyun çok farklıydı. İyi futbol oynamaya başlamışlar. Dilerim böyle devam ederler de kupa finalinde iyi bir maç ortaya çıkar."