Ahmet Ağaoğlu, Akhisarspor'u kutladı

TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor’a kutlama mesajı gönderdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, “2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmanızdan ötürü yönetim kurulunuz, teknik heyet ve futbolcu kadronuzu kutlar, gelecek yıl ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Avrupa Ligi’nde başarılar dilerim” ifadelerine yer verildi.

U14 AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, Altınordu’nun bordo-mavililerin U14 takımıyla ilgili kullandığı ifadenin sporun birleştirici ruhuna yakışmadığını belirtti. Trabzonspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Spor Toto Gelişim Ligi 2’nci Grup’ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu’nun resmi sitesinde maçın sonucu ‘Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu’ şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz” denildi.

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