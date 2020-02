Ahmet Ağaoğlu: "Türkiye tesis olarak EURO 2024'e hazır"

\"Maliyetler Trabzonspor\'un karşılayabileceği maliyetler değil\"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: \"Takımdaki maliyeti yüksek oyuncuların menajerlerine eğer indirim yapmıyorsanız bu bize satmış olduğunuz fiyatlarda kendilerine kulüp bulun dedim\" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun Ankara yapılan Olağan Genel Kurulu\'nun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye\'nin tesis olarak EURO 2024\'e hazır olduğunu ifade eden Ahmet Ağaoğlu, \"Türkiye her yıl bir olimpiyat organizasyonu yapabilecek güce sahip. 2020 Olimpiyatları bizim hakkımızdı. Bu organizasyonun aynı yere verilmesi doğru değil. Bu organizasyonun dünyada dolaşması lazım. 2024\'ün kesinlikle Türkiye\'de yapılması lazım. Artık yeter. Biz tesis olarak hazırız\" diye konuştu.

\"HER POZİSYONDA VAR\'A BAKARSAK MAÇ BİTMEZ\"

VAR sistemiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, \"Her şüphe duyulan veya tartışmalı pozisyonda gözümüzü Video Hakem Sistemi (VAR) sitemine çevirirsek bu maçlar bitmez. Bu sınırlı sayıda pozisyonlarda uygulanmalı. Hatta ceza sahası içerisindeki pozisyonlar haricindeki pozisyonlarda bana göre VAR\'a başvurulmasına gerek yok\" ifadelerini kullandı.

\"DÖVİZDEKİ DALGALANMA MALİYETLERİ YUKARI TAŞIDI\"

Son dönemlerde dövizde gerçekleşen dalgalanmasının kulüplerin maliyetini arttırdığını belirten Ahmet Ağaoğlu, \"Doğal olarak yabancı transferlerin yabancı para birimi karşılığında sözleşme imzalamaları olmakta. Özellikle bu son dönemdeki dövizde gerçekleşen dalgalanma, kulüplerin bu anlamdaki maliyetini oldukça yukarlara taşıdı. Biz gelirleri Türk parası olup giderlerinin tamamına yakınının, dolar veya Euro cinsinden olan bir endüstri haline geldik. Buda ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşatıyor. Son bir ay içerisinde profesyonel kadro maliyetimizde 15 milyon Türk lirası bir artış meydana geldi. Zaten 1 milyar liralık borç sınırına dayanmış bir kulüp düşünün, günlük kur farkı ve faiz gideri günlük 750 bin lira civarında yaşandı. Böyle bir gerçek var. Tabi federasyonun bu konu hakkında yapabileceği bir şey yok. Kulüplerin bu konuda önlemler alması lazım. Bizde bundan hareket ederek ciddi bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve buranın para birimi Türk lirası\" şeklinde konuştu.

\"MALİYETLER TRABZONSPOR\'UN KARŞILAYABİLECEĞİ MALİYETLER DEĞİL\"

Takımdaki bazı oyuncuların maliyetlerinin fazla olduğunu belirten Ağaoğlu, \"Hem Burak hem de diğer futbolcularımız Trabzonspor\'un sözleşmeli futbolcularıdır. Futbolcularımız ile ilgili herhangi bir kulübün herhangi bir düşüncesi varsa öncelikle konuşmaları gereken yer Trabzonspor Kulübüdür. Biz sadece Burak\'la değil diğer tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Maliyetler çok büyük ve bunları Trabzonspor\'un karşılayabileceği maliyetler değil. Menajerlere, \"Eğer indirim yapmıyorsanız bu bize satmış olduğunuz fiyatlarda kendilerine kulüp bulun dedim\" dedi.



