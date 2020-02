Ahmet Ağaoğlu: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç"

Tolga SAĞLAM-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul\'a gitti. Kafileyle birlikte İstanbul\'a giden bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün sabah saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.30\'da 15 dakika gecikmeli olarak tarifeli uçak ile İstanbul\'a hareket etti.

Bordo-mavililerin Beşiktaş maçı kafilesinde Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega olmak üzere 23 oyuncu yer aldı.

AĞAOĞLU: \"KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MAÇ\"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerle de İstanbul\'a kafileyle birlikte gitti. Yolculuk öncesi Trabzon Havalimanı\'na gelen taraftarlarla fotoğraf çektiren Ağaoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, \"Her maç önemli, her maç zor. Diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa aynı zorluk derecesinde olan bir maç. Ama her şeye rağmen kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur, iyi futbol olur. Skordan zevk alamayanlar en azından izledikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz\" dedi.

