Ahmet Ağaoğlu: "Hocamız belli, zamanı gelince açıklayacağız"

İbrahim ALİOĞLU-Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, \"Trabzonspor sezona teknik direktörsüz başlamayacak. Teknik direktör aramıyoruz. Araştırmalar zamanında yapılmıştı, şimdi çalışmalar var. Kamuoyunun bilmesi gerektiği gün bu isim açıklanacak\" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Kağıthane Trabzonsporlular Derneği\'nin düzenlendiği iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak İstanbul\'da düzenlenen yemek ile ilgili konuşan Ağaoğlu, \"Bu iftarı düzenleyen ve bizi buraya davet eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı boyunca fırsat buldukça hem taraftarlarımız hem de taraftar gruplarımızla, eski yöneticilerimizle Trabzonspor camiasının önde gelenleriyle mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyoruz. Trabzonspor\'un sorunları belli, hep birlikte el birliğiyle ortadan kaldırmak için bu organizasyonlar fikir birliği oluşturmaya neden oluyor. Sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her şeyden önce camiayı sıcak tutuyoruz\" dedi.

Ağaoğlu, yeni teknik direktörün belli olduğunu söyleyerek, \"Trabzonspor sezona teknik direktörsüz başlamayacak. Teknik direktör aramıyoruz. Araştırmalar zamanında yapılmıştı, şimdi çalışmalar var. Kamuoyunun bilmesi gerektiği gün bu isim açıklanacak. Bu gibi durumların olgunlaşmadan gündeme getirilmesi son derece sakıncalı. Bu konunun olduğu yerde kalması en doğrusu. Hocamız belli, araştırmamız yok. Çalışmalarımız var. Açıklanması gerektiği gün açıklanacak\" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon transfer çalışmalarının teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte hızlanacağına da vurgu yapan Ağaoğlu, \"4 oyuncumuzun kontratı tamamlandı ve yollarımız ayrıldı. Onun haricinde önümüzdeki yılın kadrosunu teknik direktör belirleyecek. Onunla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. 25 ya da 26 Haziran\'da sezonu açıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Genel kurul şanssız bir şekilde Haziran ayına sarksaydı kadro oluşumu ve teknik direktör seçiminde sıkıntı yaşayabilirdik. Her şey yolunda\" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu\'nun daha sonra yaptığı kürsü konuşmasının ardından Kağıthane Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Tüfekçi, Ağaoğlu\'na kendisinin kara kalem ile çizilmiş resmini takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ahmet Ağaoğlu\'nun açıklamaları

- Ağaoğlu\'ndan detaylar

- Ağaoğlu\'nun kürsü konuşması

- Resmin Ağaoğlu\'na takdim edilmesi

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