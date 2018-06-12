Ahmet Ağaoğlu: "Birilerinin elindeki kağıtla ne futbolcu alırız ne de satarız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un ciddi bir kurum olduğunu ve ciddi kurumlarla da ilişkiler içerisine girme zorunluluğunun bulunduğunu belirterek, \"Birilerinin elindeki kağıtla biz ne futbolcu alırız, ne de bir futbolcu satarız. Yetki belgesi aldım geldim, öyle bir şey yok\" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı’na gerçekleştirilen forma lansmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Macron’un Trabzonspor’a değer katacağına inandığını belirterek, \"Sponsoru biz sadece para veren ve sonrasında kenara çekilip izleyen bir kurum olarak algılarız. İmzalarız, parayı alırız işimiz biter sponsorla. Türkiye’deki genel kanı bu. Aslında sponsor markaya değer katar. Trabzonsor’a Makron değer katacak, biz de Macron’a değer katacağız. Bu karşılıklı alışveriştir. Markaların güçlenmesi için birlikte yapılan bir işbirliğinden bahsediyoruz. \'Bu formaya meydan okuyanlar dikkat. Rüzgar ekerseniz, fırtına biçersiniz\' sloganını da çok beğendim. Macron\'un sadece üründeki değil slogandaki yaratıcılığı da ön plana çıktı. İyi bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem biz Macron’un Türkiye\'deki pazar payını artırmasına yardımcı oluruz, aynı zamanda Macron da bize şans getirir. Siyah forma üzerinde değişiklikler yaptık bu nedenle Temmuz\'un ilk haftasında TS Club\'larda olacak. Fiyatlarda da artış söz konusu değil. Geçen seneki fiyatlarla aynı. Forma satış hedefini de taraftar belirleyecek. Biz sonunda memnuniyetimizi belirteceğiz\" dedi.

\"TRANSFERDE HATA ŞANSIMIZ YOK\"

Transferde ince eleyip sık dokuduklarını anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: \"Fazla bir transfer hedefimiz yok. Sadece defans bölgesine almayı düşündüğümüz oyuncular var. Bu konuda çok yoğun çalışmamız var. Tabii bizim Nisan ayının ortasında yönetime gelmemiz çok büyük bir dezavantaj. Oyuncuyu 1 sene izlersiniz, niyetiniz olur. Böyle bir hazırlık olmadı. Hata şansımız da yok. Gerçekten ince eleyip sık dokuyoruz. Maliyet bizim için çok önemli.\"

\"TÜRKİYE\'DE FUTBOLUN GÜNDEMİNİ 4 OYUNCUMUZ OLUŞTURUYOR\"

Türkiye’nin gündemini Trabzonsporlu 4 futbolcunun oluşturduğunu ifade eden Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi: \"Türkiye’de futbolun gündemi oluşturan 5 oyuncu vardı. Talisca gitti, Burak, Yusuf, Okay, Abdülkadir kaldı. 4\'ü de bizim oyuncumuz. Son 4 haftadır Türkiye\'nin gündemini 4 Trabzonsporlu futbolcu oluşturuyor. Ben bundan rahatsız değilim, çok mutluyum. Futbolun aktörleri futbolcular ve teknik direktördür. Ama bizim ülkede başkan ve yöneticiler önde geliyor. Benim takımımım oyuncularının futbolun gündemini oluşturması mutlu ediyor. Onların gitme kalmalarıyla alakalı da daha önce de belirttim, hepsi tatildeler. 25 Haziran’da sezon açılacak, hep beraber gelecekler.\"

\"RESMİ OLARAK TEK TEKLİF BERO’YA GELDİ\"

Okay için şuana kadar resmi bir transfer teklifi gelmediğini, sadece Bero için Vitesse\'den kiralama teklifi aldıklarını anlatan Ağaoğlu, şunları dedi: \"Okay\'a 3-4 hafta önce sözleşmesinden rahatsız olduğunu ifade ettik. Kendisine bir ücret artışıyla 6 milyon Euro şartının kaldırılmasını teklif ettik ama görüşmelerden netice alamadık. O madde bu ayın 26’sına kadar geçerli. Celta Vigo ve Zenit kulüplerinin isimleri geçiyor ama Trabzonspor Kulübü’ne şuana kadar yapılmış resmi bir müracaat yok. Zaten resmi olmayan veya birileri üzerinden gelen tekliflere itibar etmiyoruz. Bero\'ya Vitesse kulübünden kiralık olarak bir teklif var. Teknik heyet onu değerlendiriyor. Çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz.\"

Abdülkadir’e teklif geldiğini ancak bunu resmi bulmadığını ifade eden Ağaoğlu, \"Bizde prensip; bu boyuttaki teklifler kulüpler arasında yapılır. Birilerinin elindeki kağıtla biz ne futbolcu alırız, ne de bir futbolcu satarız. Yetki belgesi aldım geldim, öyle bir şey yok. Trabzonspor ciddi bir kurumdur ve ciddi kurumlarla da ilişkiler içerisine girme zorunluluğu vardır. Bize bu şekilde gelen bütün arkadaşlara bunu güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu tür teklifler varsa kulüpten kulübe gelir. Elde kağıtla dolaşarak futbolcu alıp satılmaz\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ağaoğlu’nun açıklamaları

Haber: Tolga SAĞLAM - Kamera: Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - (FOTOĞRAFLI)