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Dünya

AHMEDİNEJAD'DAN GENÇLERE DESTEK ANKARA (A.A) 

01 Ocak 2011 12:13

-AHMEDİNEJAD'DAN GENÇLERE DESTEK  ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, gelirini gençler için konut projesine vermek amacıyla arabasını satıyor. Ahmedinejad'ın Tahran Belediye Başkanı olduğu dönemde sıkça bindiği, ancak Cumhurbaşkanlığına geldiği 2005'ten bu yana nadir kullandığı 33 yaşındaki Peugeot 504 marka otomobil, Abadan kentinde şubat ayında açık artırmaya sunulacak. Yetkililer, klasik araçlar sergisinde satışa sunulacak otomobilin 2 bin dolardan fazlaya satılacağını umuyor. Satıştan elde edilecek gelir Mehr Konut Fonuna aktarılacak.

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