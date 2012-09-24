T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad'dan ABD'ye sürpriz destek

BM Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Amerikan televizyonu CNN'e konuştu

24 Eylül 2012 13:44

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "Müslümanların Masumiyeti" nedeniyle ABD'ye karşı yapılan protesto gösterilerinde şiddet kullanılmamasını istedi.
 
İslam karşıtı "Müslümanların Masumiyeti" filminin yayınlanmasından sonra başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok Müslüman ülkesinde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Şimdiye kadar 30'dan fazla kişinin öldüğü gösterilerle ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "barışçıl" protesto çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Amerikan televizyonu CNN'e konuştu.

Ahmedinejad, "Prensip olarak, provokatif ve dini hasasiyetler hedef alınarak insanların hislerine zarar verilen tüm hareketleri reddediyoruz. Ancak bunu bahane ederek şiddet yoluna başvuranları da aynı şekilde reddediyoruz" dedi.


'Kimsenin ölmesini istemiyoruz'


"Yüce Peygamberimizi küçük düşürmeye çalışmak yeterince kötü bir davranış. Bunun özgürlük ve ifade özgürlüğüyle alakası yok." diyen İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, bu gösterilerden dolayı dünyanın hiçbir yerinde insanların yaşamını kaybetmesini istemediklerini de söyledi.


Gösterilerde onlarca kişi öldü


"Müslümanların Masumiyeti" ve söz konusu filme destek veren Fransız mizah dergisi "Charlie Hebdo"ya karşı geçtiğimiz cuma günü birçok Müslüman ülkesinde gösteriler düzenlendi. Pakistan'daki gösterilerde onlarca kişi yaşamını yitirdi.


Yönetmenin başına ödül


Pakistan Demiryolları Bakanı Gulam Ahmed Bilur da, Hz. Muhammed'e hakaret eden 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Nakoula Besseley Nakoula'yı öldürene 100 bin dolarlık para ödülü vereceğini duyurdu.

ETİKETLER

ahmedinejadiranamerikamüslümanların masumiyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24