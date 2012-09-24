Ahmedinejad'dan ABD'ye sürpriz destek

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "Müslümanların Masumiyeti" nedeniyle ABD'ye karşı yapılan protesto gösterilerinde şiddet kullanılmamasını istedi.



İslam karşıtı "Müslümanların Masumiyeti" filminin yayınlanmasından sonra başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok Müslüman ülkesinde ABD karşıtı gösteriler düzenlendi.

Şimdiye kadar 30'dan fazla kişinin öldüğü gösterilerle ilgili açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "barışçıl" protesto çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Amerikan televizyonu CNN'e konuştu.

Ahmedinejad, "Prensip olarak, provokatif ve dini hasasiyetler hedef alınarak insanların hislerine zarar verilen tüm hareketleri reddediyoruz. Ancak bunu bahane ederek şiddet yoluna başvuranları da aynı şekilde reddediyoruz" dedi.



'Kimsenin ölmesini istemiyoruz'



"Yüce Peygamberimizi küçük düşürmeye çalışmak yeterince kötü bir davranış. Bunun özgürlük ve ifade özgürlüğüyle alakası yok." diyen İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, bu gösterilerden dolayı dünyanın hiçbir yerinde insanların yaşamını kaybetmesini istemediklerini de söyledi.



Gösterilerde onlarca kişi öldü



"Müslümanların Masumiyeti" ve söz konusu filme destek veren Fransız mizah dergisi "Charlie Hebdo"ya karşı geçtiğimiz cuma günü birçok Müslüman ülkesinde gösteriler düzenlendi. Pakistan'daki gösterilerde onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Yönetmenin başına ödül



Pakistan Demiryolları Bakanı Gulam Ahmed Bilur da, Hz. Muhammed'e hakaret eden 'Müslümanların Masumiyeti' adlı filmin yapımcısı ve yönetmeni Nakoula Besseley Nakoula'yı öldürene 100 bin dolarlık para ödülü vereceğini duyurdu.