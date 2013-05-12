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Dünya

Ahmedinejad'a güçlü rakip

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın karşısına, gelecek ay yapılacak seçimlerde güçlü bir rakip belirdi

12 Mayıs 2013 12:09

İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili, 14 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Seçimlerin bir diğer adayı Ahmedinejad'ın müttefiki Esfandiar Rahim Mashaie oldu.
 
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile arasındaki buzlar bir türlü erimeyen Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın karşısına, gelecek ay yapılacak seçimlerde güçlü bir rakip belirdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve nükleer başmüzakerecisi Said Celili, 14 Haziran’daki seçimlere adaylığını koyduğunu açıkladı.

IRNA haber ajansının verdiği bilgiye göre, İran-Irak savaşında gazi olan Celili, 2007’den bu yana Yükek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin  başında yer alıyor. Celili, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e de yakın bir isim olarak biliniyor.

Celili adaylığını açıklamış olmasına rağmen, başvursunun İran Anayasa Koruyucu Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Konsey, 10 gün içinde seçimde yarışacak adayların yer aldığı listeyi açıklayacak.

 

Ahmedinejad müttefiki de aday

 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koyan bir diğer isim, Ahmedijad'a yakın olan isimlerden Esfandiar Rahim Mashaie oldu.

Bir dönem Ahmedinejad'ın yardımcılığını yapan Mashaie, Hamaney'e yakın olan dini liderler tarafından 'İran'daki dini otoriteyi güçsüzleştirmek ve daha ulusal bir doktrin ortaya çıkarmaya çalışmakla' eleştiriliyor.

Celili gibi, Mashaie'nin adaylığının Anayasa Koruyucu Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

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