-AHMEDİNEJAD TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Türkiye'ye geleceğini söyledi. Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri, Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda, 2009 Aralık ayında Şam'da gerçekleştirilen YDSK'nın birinci toplantısından bu yana neler yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi. İlk toplantıda 51 anlaşmaya imza atıldığını hatırlatan Erdoğan, atılan bu imzalarla birlikte yeni bir sürecin başladığını, bugün de bu anlaşmaların uygulama durumlarını ele aldıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Toplantıda taraflar yakın gelecekte ortak işbirliği projelerinin süratle imzalanmasını da kararlaştırdılar. Bunlardan altısı şöyle; bunlardan bir tanesi 26 Ocak 2011 tarihinde Nusaybin-Kamışlı Ortak Gümrük Kapısı'nın temel atma töreninin yapılması, 2011 yılı sonuna kadar Aras nehri üzerindeki Dostluk Barajı'nın temel atma töreninin gerçekleştirilmesi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılmasını kolaylaştırmak üzere Türkiye-Suriye Toprak Bankası kurulması, 2011 yılı içinde Gaziantep ve Halep arasında hızlı tren servisi başlatılması. 123 kilometrelik bu hattın şu anki 4 saatlik süresi, yüksek hızlı treni gerçekleştirirsek 33 dakikaya düşmüş olacak. Bu tabii aramızda çok önemli bir proje olarak hayata geçmiş olacak. Diğer bir proje, 2011 yılı içinde iki ülkenin doğalgaz boru hattı şebekelerinin birbirine bağlanmasının tamamlanması, son olarak Türk Eximbank tarafından Suriye hükümetine Türk şirketlerince üstlenilecek spesifik projelerin finansmanında kullanılmak üzere 180 milyon Avro, yani yaklaşık 250 milyon ABD Doları tutarında kredi yatırılması.'' -''BU HAFTA İÇİNDE SAYIN CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD BURADA OLACAK''- Konsey mekanizmasının her iki tarafça da ciddiyetle işletildiğini memnuniyetle gözlemlediklerini belirten Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında bu süreç içerisinde teknik heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinde yoğun bir artış söz konusu olduğunu ifade etti. TİKA'nın Şam ofisinin Şubat 2010'da faaliyete geçtiğini hatırlatan Erdoğan, ''Güvenlik alanındaki işbirliğimiz tatminkar bir şekilde sürdürülmüştür. İlişkilerimizin kapsamını daha da genişletecek bir anlaşma imzalanması konusunda da ayrıca mutabakat sağlanmıştır'' dedi. Erdoğan, ikili ticaret hacminin yıl sonu itibarıyla 2.5 milyar doları bulacağını ve 5 milyar dolara ulaşma hedefinin korunacağını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz karşılıklı vize muafiyeti sayesinde halklarımız yıllardır özlemini çektiği kaynaşmayı nihayet yaşamaya başlamıştır. 2010 Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden Suriyeli sayısı 750 bine yükselmiştir, bu sayı yıl sonu itibarıyla 1 milyonu bulacaktır. Aynı şekilde Türkiye'den giden vatandaşlarımızın sayısı aynı dönem içinde 1 milyon 350 bine, yıl sonu itibarıyla 1.5 milyona ulaşacak demektir. Halklarımız arasındaki bu kaynaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve halklarımıza özellikle mal edilmesi bakımından en sağlam teminatı oluşturacaktır. Suriye ve Irak ile tesis ettiğimiz bu mekanizma, ülkemizin dahil olduğu başka bölgesel işbirliği girişimlerine de ilham kaynağı teşkil edecektir. Esasen nihai amacımız dostluk, kardeşlik, huzur ve refah ortamını dalga dalga bütün bölgemize yaymaktır. Bunda da muvaffak olacağımıza yürekten inanıyoruz. Türkiye-Suriye-Lübnan-Ürdün arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi, bu inancımızın bir başka tezahürüdür. Bunun zirve toplantısını da önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konsey, katılmayı arzu eden diğer dost bölge ülkelerine de açıktır. Irak'ta hükümetin kurulmuş olması, 42 bakandan teşekkül eden hükümetin bugün güvenoyu almış olması bizim Irak'a yönelik memnuniyetimizi artırmıştır. Temennim odur ki, inşallah bu hükümetle birlikte Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, İran, Lübnan, bölgedeki çalışmalar yoğun bir şekilde gelişir ve Irak'ta yaşanan, şu ana kadar olan o olumsuz tabloları bir daha görmeyiz. Böylece Irak kendi iç barışını sağlamak suretiyle bölge barışına çok daha olumlu tesiri de olacaktır. Lübnan'ın siyasi birliğinin, istikrarının ve egemenliğinin muhafaza edilmesine de bizler de büyük önem vermekteyiz. Diyalog yoluyla çözülmesine de büyük önem vermekteyiz.'' Irak halkının bir an önce huzur ve refaha kavuşmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda gerek Türkiye gerek Suriye olarak üzerlerine düşen görevi bundan sonraki süreçte de yapacaklarını dile getirdi. Erdoğan, ''Aynı şekilde İranlı dostlarımızla da bunları her an görüşüyoruz. Bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı Ahmedinejad burada olacaklar. Kendileriyle bu konuları tekrar görüşeceğiz. Bu hafta İstanbul çok çok hareketli. Azerbaycan, Afganistan, Pakistan cumhurbaşkanları, İstanbul'da görüşmelerimiz olacak. Yoğun bir dış trafik söz konusu'' diye konuştu.