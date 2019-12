Ahmedinejad: Erdoğan İran'a gelecek

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a gideceğini söyledi. Ahmedinecad, Brezilya'nın arabuluculuğunu prensipte kabul ettiklerini de belirtti.



Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde 3 Mayıs'ta başlayan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı (NPT) gözden geçirme toplantılarının açılışına katılmak üzere New York'a gelen Ahmedinejad, gazetecilerin yoğun talep gösterdikleri bir basın toplantısı düzenledi.



Ahmedinecad'ın BM'nin hemen karşısındaki "Millenium Otel"de düzenlediği 100 dakikalık basın toplantısına, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki de katıldı.



İran'ın nükleer programının nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanmaya yönelik olduğunu savunan Ahmedinecad, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Ahmedinecad, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Türkiye ile Brezilya'nın, "5 1 Ülkeleri" (BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya) ile İran arasında yürüttükleri müzakerelerin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, "Biz, daha önce de belirttiğim üzere nükleer yakıt değiş tokuşuna hazır olduğumuzu söyledik ve bu konuda eğer karşı taraf biraz olsun samimiyet gösterirse bu açmazdan çıkabileceğimizi ve değiş tokuşu yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.



Ahmedinecad, bu kapsamda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın da İran'a geleceklerini ve kendileriyle orada bu konuyu daha çok konuşma fırsatını bulacaklarını belirterek şöyle konuştu:



"Umarım adil bir çerçeve içinde değiş tokuşu gerçekleştirip İran'ın bu konuda samimi olduğunu gösteririz. Bize karşı yöneltilen tüm iddialar geçersiz ve adaletsizdir. Biz zaten kendi nükleer yakıtımızı (yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum) da üretiyoruz, onlarınkine aslında ihtiyacımız yok, ama sırf iyi niyetimizi göstermek açısından ve onları işbirliğine çağırmak açısından bu değiş tokuşu yapacağız. Buna hazır olduğumuzu ilan ettik."



Ahmedinecad, bir gazetecinin "BM Genel Kurulunda yaptığınız konuşmada, nükleer teknolojinizi barışçıl amaçlarla kullandığınız yönünde kimseyi ikna edemediniz" sözleri üzerine, "Kimseyi demekle ne kastediyorsunuz? Bakın, BM'deki Bağlantısızlar Hareketi'ni temsil eden 118 ülke ve İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyeleri İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini desteklediklerini açıkladılar. Siz 'kimseyi' derken herhalde ABD ve onun yandaşı birkaç ülkeden söz ediyorsunuz" dedi.





BM Sekreteri'ne yanıt



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Genel Kurulda İran'a yönelik eleştiride bulunduğu konuşmayı hatırlatan Ahmedinecad, "BM merkezi eğer Tahran'da olsaydı ve İran, BM Güvenlik Konseyinin veto hakkına sahip daimi üyelerinden biri olsaydı acaba Genel Sekreter o günkü gibi konuşur muydu? Tabii ki siz yanıtı biliyorsunuz, böyle konuşamazdı" dedi.



İranlı lider, BM Güvenlik Konseyinin yapısının demokratik ve adil olmadığını, NPT'nin yapısının da değiştirilmesi gerektiğini, ancak öncelikle nükleer silaha sahip ülkelerin, nükleer silaha sahip olmayan ülkeler üzerindeki baskısını sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.



Ahmedinecad, ABD'nin dün 5113 nükleer savaş başlığı olduğu yönündeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise bunun olumlu bir adım olduğunu belirterek "Gerçi kimileri ABD'nin 10 bin, kimileri 30 bin nükleer savaş başlığına sahip olduğunu söylüyor.



Bu doğruysa bile 5 bin bombaya sahip olmak gurur verici bir şey değil; iki bombayla ABD Japonya'yı vurmuştu" diye konuştu.



İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin kendi nükleer silahıyla ilgili söylediklerine inanılmasını istiyorsa başka ülkelerin söylediklerine de aynı şekilde güven duyması gerektiğini belirtti.



Ahmedinecad bu kapsamda dünyanın bağımsız bir teftiş kurumuna ihtiyacı olduğunu da belirtti.





"Clinton bize kızgın"



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un kendisine ve İran'a karşı son derece kızgın bir tutum takındığını ve İran'ın söylediklerinin doğru olmadığını savunduğunu da anımsatan Ahmedinejad, "Konuşmamda belirttiğim hangi nokta yanlış? Bizim savunduğumuz slogan 'Nükleer Enerji Herkese, Nükleer Silah Hiçkimseye' olmuştur ve konuşmamdaki öneriler de geniş destek bulmuştur" dedi.



İran lideri bir soru üzerine, ABD ve İngiltere'nin Irak'ı işgal ettiklerini, Afganistan'a girdiklerini, Ortadoğu'ya silah sattıklarını, bu ülkelerde istikrarsızlığın İran'ın güvenliğini de derinden etkilediğini belirtti.



Ahmedinejad, nükleer programa yönelik sorular karşısında, sorunun geçmişiyle ilgili İran'ın görüşlerini anlatarak temiz ve ucuz nükleer enerjiye ihtiyaç duyduklarını, Tahran'daki tıbbi reaktörlerde üretilen ilaçlardan 850 bin kanser hastasının istifade ettiğini, reaktör için kullanılan nükleer yakıtın azaldığını söyledi.



Nükleer yakıta ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA)'na başvurduklarını ifade eden Ahmedinecad, 2 nükleer teknolojiye sahip ülkenin ise İran'a nükleer yakıt verme yükümlülüklerini yerine getirmediklerini, koşullar ileri sürdüklerini kaydetti.



Yine de nükleer yakıt değiş tokuşuna hazır olduklarını yineleyen Ahmedinejad, "Ancak tek taraflı değiş tokuşu kabul edemeyiz. Bu konuda görüşmeye hazırız" dedi.



İran'ın nükleer tesisilerinde 24 saat IAEA'nın kameralarının bulunduğunu ve her adımlarının incelendiğini savunan Ahmedinejad, "Ama hala bizim bir şey sakladığımızı iddia ediyorlar. (Batılı ülkelere) peki deliliniz nerede diyoruz, 'delilimiz yok, delili sen bize ver diyorlar' Olmayan bir şeyin delili nasıl olur? İşte böyle bir mantığa sahip karşı tarafla konuşmaya çalışıyoruz" dedi.



Ahmedinecad yeni nükleer tesislerini de her zaman basına gösterdiklerini belirtti.



BM Güvenlik Konseyinin 4. kez İran'a yaptırım getirmesi halinde ne olacağının sorulması üzerine Ahmedinejad, "Bize, İran Devrimi'nden yani 31 yıldan beri yaptırım uygulanıyor. Bizi zorla Irak'la 8 yıllık savaşa soktular. Bize karşı kimyasal silah kullandılar. Yine yaptırım getirirlerse ABD hükümeti ve küresel ticaret bundan zarar görür, yaptırımlar kötüdür. Bu Obama'nın radikal güçlere teslimiyeti anlamına gelir, bu da Obama'nın çabalarının sonu olur ve İran-ABD ilişkileri Bush zamanına döner" dedi.





"ABD İsrail'i desteklemekten vazgeçmeli"



Ahmedinecad, ABD'nin 200'den fazla nükleer savaş başlığına sahip olan İsrail'i desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, Obama'nın ABD'nin politikalarını değiştiremediğini de savundu.



Ahmedinecad, "İran'ın kendisini savunmak için neden nükleer silah üretmediğini" soran Lübnanlı bir gazetecinin sorusu üzerine ise bunun mümkün olmadığını, nükleer silaha asla ihtiyaç duymadıklarını söyledi.



Mısır'ın, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması amacıyla İsrail ve İran'ın da katılacağı uluslararası bir konferans fikriyle ilgili olarak ise net bir yanıt vermeyen Ahmedinejad, görüşme yapmanın her zaman iyi olduğunu, önlerine nasıl bir davet geleceğine bakacaklarını söyledi.



Bu arada Ahmedinejad'ın basın toplantısını izlemek isteyen yabancı muhabirler, kameraman ve fotomuhabirleri basın toplantısının öncesinde güvenlik gerekçesiyle 3 saat otelin önünde ve içinde bekletildi, Amerikalı güvenlik göevlileri tarafından tek tek arandı.