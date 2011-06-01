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AHMEDİNEJAD "YARGI ERKİ"NE GÖNDERİLDİ TAHRAN (A.A)

01 Haziran 2011 12:26

-AHMEDİNEJAD "YARGI ERKİ"NE GÖNDERİLDİ TAHRAN (A.A) - 01.06.2011 - İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Petrol Bakanlığını vekaleten yürütmesini yasalara aykırı bularak, konuyu Yargı Erki'ne havale etti. İran Meclisinin bugünkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi'yi 14 Mayıs'ta görevden alarak bakanlık işlerini vekaleten üstlenmesini yasalara aykırı bulan Enerji Komisyonunun raporunu görüştü. Enerji Komisyonunun raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada, Ahmedinejad'ın yasaları ihlal ettiği bire karşı 165 oyla kabul edildi. Oylamada 13 milletvekili çekimser kaldı. Rapor doğrultusunda Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yasaları ihlal ettiğini onaylayan Meclis, görüşülmesi için konuyu Yargı Erki'ne gönderdi. Anayasayı Koruyucular Konseyi, 20 Mayıs'ta, Ahmedinejad'ın kararını Anayasa'nın 135. maddesine aykırı bulmuş, Petrol Bakanlığına başka bir ismin vekaleten atanması gerektiğini bildirmişti. Ahmedinejad, 'beşinci beş yıllık kalkınma planı' kapsamında, bakanlık sayısını 21'den 17'ye düşürmeyi öngören yasa doğrultusunda bazı bakanları görevden almıştı.

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