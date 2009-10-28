Ahmedinecad'dan 'One minute' için teşekkür

Bombalı saldırı sonrası İslamabad’la ilişkileri gerilen Tahran'a giden Başbakan Erdoğan'ın İsrail’le ilgili duruşu İran lideri Mahmud Ahmedinecad tarafından takdir edildi.



Başbakan Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı ile görüştüğü saatlerde İran medyasında “iyi haber alan” kaynaklara dayandırılarak, İran’ın, ABD, Rusya ve Fransa ile Viyana’da yaptığı görüşmeler sonrasında Birleşmiş Milletler’in hazırladığı taslak anlaşmayı kabul edeceği, ancak çok önemli önemli değişiklikler istediği belirtildi. Taslak anlaşma, İran’ın zenginleştirdiği uranyumu enerji amaçlı kullanılacak formata dönüştürmek üzere yurtdışına göndermesini öngörüyor.



Başbakan İran’a güveniyor



İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüştükten sonra açıklama yapan Başbakan Erdoğan, “Bu konuda biliyorsunuz ilk Cenevre görüşmesinde İran samimi bir tablo ortaya koydu. Hatta bunun (uranyumun) zenginleştirilmesine gerek Rusya’yla gerek ABD’yle bir paylaşım içinde ortak bir çalışma yapabilecekleri istikametinde kendileri de zaten bu olumlu yaklaşımı gösterdiler’’ diye konuştu.



Ahmedinejad memnun



Ahmedinejad da, internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, ülkesinin nükleer programı ve İsrail konusundaki duruşundan dolayı Başbakan Erdoğan’ı “takdir ettiğini” ifade etti. Ahmedinejad, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana ilişkilerin kesik olduğu İsrail’i kastederek, “Gayrımeşru bir rejim nükleer silahlara sahip olunca, kimse diğer ülkelerin barışçıl nükleer programdan mahrum bırakılmasını konuşamaz” dedi.



