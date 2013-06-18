T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinecad ifade vermeye çağrıldı

Ahmedinecad, seçim sonuçlarının belli olmasının üzerinden 48 saat geçmeden, bir kez daha yargı ile karşı karşıya geldi

18 Haziran 2013 12:24

﻿İran'da cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani henüz koltuğa oturmadı ama Cumhurbaşkanlığına veda etmeye hazırlanan Mahmud Ahmedinecad için zor bir süreç başladı. Savcılık Ahmedinecad'ı ifade vermeye çağırdı.

Mahmud Ahmedinecad. İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı devlet başkanı. Ağustos 2005'te iktidara geldi. 2009'da İran İslam Cumhuriyeti'nin en tartışmalı seçimlerinde reformcu adayları saf dışı bıraktı.

8 yıllık görev süresinde nükleer program nedeniyle Batı'yla ilişkilerde mesafeyi açtı. İran ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Görevdeki son birkaç ayında, dini rehber Ayetullah Ali Hamaney ile arasındaki mesafenin arttığı iddiaları da ön plana çıktı.

Meclis'te iki kez sorgulandı. İran para biriminin neden düştüğü soruldu kendisine. Birkaç kez de, atamalar üzerinden tansiyon yükseldi. Ahmedinecad, Meclis Başkanı Ali Laricani ile açıkça söz dalaşına girdi.

Pazar günü yapılan cumhrubaşkanlığı seçimleri için selefi olarak gösterdiği yardımcısı Meşai'nin adaylığı seçim komisyonundan geçemedi.

Ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, sonuçların belli olmasının üzerinden 48 saat geçmeden, bir kez daha yargı ile karşı karşıya geldi.

Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

İran haber ajanslarına göre, bu çağrının sebebi belli değil. Haberlerde sadece Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Ahmedinecad hakkındaki şikayetine dikkat çekiliyor.

Laricani, Ahmedinecad'ı Anayasayı ihlal etmekle suçlamış ve konuyu yargıya götürmüştü.

Seçimlerin ardından henüz koltuğunu devretmeyen Ahmedinecad, çağrıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan duyuruda, uygulamanın yasa dışı olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı hakkındaki şikayetleri yüksek mahkemenin incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.

 

ETİKETLER

ahmedinecadiranifadesoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24