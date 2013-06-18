Ahmedinecad ifade vermeye çağrıldı

﻿İran'da cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani henüz koltuğa oturmadı ama Cumhurbaşkanlığına veda etmeye hazırlanan Mahmud Ahmedinecad için zor bir süreç başladı. Savcılık Ahmedinecad'ı ifade vermeye çağırdı.

Mahmud Ahmedinecad. İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı devlet başkanı. Ağustos 2005'te iktidara geldi. 2009'da İran İslam Cumhuriyeti'nin en tartışmalı seçimlerinde reformcu adayları saf dışı bıraktı.

8 yıllık görev süresinde nükleer program nedeniyle Batı'yla ilişkilerde mesafeyi açtı. İran ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Görevdeki son birkaç ayında, dini rehber Ayetullah Ali Hamaney ile arasındaki mesafenin arttığı iddiaları da ön plana çıktı.

Meclis'te iki kez sorgulandı. İran para biriminin neden düştüğü soruldu kendisine. Birkaç kez de, atamalar üzerinden tansiyon yükseldi. Ahmedinecad, Meclis Başkanı Ali Laricani ile açıkça söz dalaşına girdi.

Pazar günü yapılan cumhrubaşkanlığı seçimleri için selefi olarak gösterdiği yardımcısı Meşai'nin adaylığı seçim komisyonundan geçemedi.

Ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, sonuçların belli olmasının üzerinden 48 saat geçmeden, bir kez daha yargı ile karşı karşıya geldi.

Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

İran haber ajanslarına göre, bu çağrının sebebi belli değil. Haberlerde sadece Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Ahmedinecad hakkındaki şikayetine dikkat çekiliyor.

Laricani, Ahmedinecad'ı Anayasayı ihlal etmekle suçlamış ve konuyu yargıya götürmüştü.

Seçimlerin ardından henüz koltuğunu devretmeyen Ahmedinecad, çağrıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan duyuruda, uygulamanın yasa dışı olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı hakkındaki şikayetleri yüksek mahkemenin incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.