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Dünya

Ahmedinejad: Cehenneme kadar yolunuz var!

İran Cumhurbaşkanıı Ahmedinejad, petrol almayan ülkelere hitaben, 'Petrol almıyorsunuz, cehenneme kadar yolunuz var, iyi ki almıyorsunuz' dedi

22 Ocak 2013 20:37

 

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, üniversitelerde yapılacak çalışmalarla petrolün on katı gelir sağlayabileceklerini söyledi.

Ahmedinejad, çeşitli projelerin açılış törenine katılmak üzere gittiği Hamedan eyaletinde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yaptırımlara değindi.

Devlet televizyonu IRINN'in canlı yayınladığı konuşmada, Ahmedinejad, AB'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu eleştirdi.

Ahmedinejad, petrol almayan ülkelere hitaben, "Petrol almıyorsunuz, cehenneme kadar yolunuz var, iyi ki almıyorsunuz. Biz halkı sahneye getirecek ve petrol satmıyoruz diyeceğiz. Yıllar yılı başarılar yaratan halkımız, petrolle mi bunları yaptı?" ifadesini kullandı.

"Üniversitelerdeki yeniliklerle petrolün on katı gelir temin edebiliriz" diyen Ahmedinejad, yer altı ve yer üstü zenginliklerden tam olarak yararlanılması halinde kimsenin İran'ı baskı altına alamayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, halkın gücüne ve yeteneklerine inanılmasını, büyük düşünce ve projelerin küçük insanlarca engellenmesine izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

 

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