Ahmedinecad, 74 kırbaç cezasıyla karşı karşıya!

İran'da 14 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala ülkedeki siyasi tansiyon da iyice yükseldi. Dini Lider Ayetullah Hamaney'e sadık adaylar ile ılımlı ve reformcular arasında kıyasıya mücadeleye sahne olması beklenen seçimler İran medyasını da böldü. Reformcu gazeteler birinci sayfalarına eski cumhurbaşkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani'nin fotoğrafını basarken, ılımlı basın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın başdanışmanı İsfendiyar Rahim Meşai'yi öne çıkardı.



Halefi olarak gösterdi



Muhafazakar gazeteler ise çok fazla desteklenecek aday olduğu için birinci sayfalarında ya hepsine yer verdi ya da direkt olarak reformcu Rafsancani'yi hedef alan manşetler attı. Ancak geçen cumartesi adaylık başvuruları kapanmasının ardından Başdanışmanı ile el ele pozlar vererek aynı zamanda dünürü olan Meşai'yi halefi gibi göstermesi Ahmedinecad'ın başına bela aldı. İran Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve onun kurduğu hükümette görev alanların, bir cumhurbaşkanlığı adayına açıkça destek vermeleri yasak. Hal böyle olunca muhafazakarların kontrolünde bulunan 12 üyeli Anayasa'yı Koruma Konseyi hemen harekete geçti.



'Oybirliğiyle suçlu bulduk'



Aynı zamanda adayların seçimlere uygun olup olmadığını da denetleyen konseyden yapılan açıklamada Ahmedinecad'ın anayasayı ihlal ettiği ve suçlama için ellerinde yeterli kanıt bulunduğu belirtildi. Konsey sözcüsü Abbasali Kadkhodai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Konsey olarak yaptığımız toplantıda oybirliğiyle Cumhurbaşkanının anayasayı ihlal ettiği sonucuna vardık. Ahmedinecad hakkındaki iddiaları da adli makamlara ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

İran yasalarına göre Ahmedinecad, suçlu bulunduğu taktirde, 74 kırbaç veya 6 ay hapis cezasına çaptırılacak. Henüz bir suçlama yöneltilmeyen Ahmedinecad'ın ceza alıp almayacağına Yüksek Mahkeme iddiaları inceledikten sonra karar verecek.