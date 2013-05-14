T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinecad, 74 kırbaç cezasıyla karşı karşıya!

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, dünürü ve başdanışmanı İsfendiyar Rahim Meşai'ye açık destek vermesi nedeniyle, anayasayı ihlalden 74 kırbaç cezasıyla karşı karşıya

14 Mayıs 2013 11:26

İran'da 14 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ay kala ülkedeki siyasi tansiyon da iyice yükseldi. Dini Lider Ayetullah Hamaney'e sadık adaylar ile ılımlı ve reformcular arasında kıyasıya mücadeleye sahne olması beklenen seçimler İran medyasını da böldü. Reformcu gazeteler birinci sayfalarına eski cumhurbaşkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani'nin fotoğrafını basarken, ılımlı basın, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın başdanışmanı İsfendiyar Rahim Meşai'yi öne çıkardı.


Halefi olarak gösterdi


Muhafazakar gazeteler ise çok fazla desteklenecek aday olduğu için birinci sayfalarında ya hepsine yer verdi ya da direkt olarak reformcu Rafsancani'yi hedef alan manşetler attı. Ancak geçen cumartesi adaylık başvuruları kapanmasının ardından Başdanışmanı ile el ele pozlar vererek aynı zamanda dünürü olan Meşai'yi halefi gibi göstermesi Ahmedinecad'ın başına bela aldı. İran Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve onun kurduğu hükümette görev alanların, bir cumhurbaşkanlığı adayına açıkça destek vermeleri yasak. Hal böyle olunca muhafazakarların kontrolünde bulunan 12 üyeli Anayasa'yı Koruma Konseyi hemen harekete geçti.


'Oybirliğiyle suçlu bulduk'


Aynı zamanda adayların seçimlere uygun olup olmadığını da denetleyen konseyden yapılan açıklamada Ahmedinecad'ın anayasayı ihlal ettiği ve suçlama için ellerinde yeterli kanıt bulunduğu belirtildi. Konsey sözcüsü Abbasali Kadkhodai, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Konsey olarak yaptığımız toplantıda oybirliğiyle Cumhurbaşkanının anayasayı ihlal ettiği sonucuna vardık. Ahmedinecad hakkındaki iddiaları da adli makamlara ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

İran yasalarına göre Ahmedinecad, suçlu bulunduğu taktirde, 74 kırbaç veya 6 ay hapis cezasına çaptırılacak. Henüz bir suçlama yöneltilmeyen Ahmedinecad'ın ceza alıp almayacağına Yüksek Mahkeme iddiaları inceledikten sonra karar verecek.

ETİKETLER

ahmedinecadkırbaçiran cumburbaşkanırahim meşaianayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24